Kjersti Toppe (Sp) er Åsane-stril og dissens-dronning. Men moralist vil hun ikke være.

– Du blir gjerne kalt for raddisen i Senterpartiet. Stemmer det?

– Jeg ser ikke på meg selv som en raddis, men jeg tolker det positivt. Og jeg er klar i talen, i alle fall. Jeg blir jo ofte beskyldt for å være konservativ, særlig i verdispørsmål. Men ting endrer seg, og plutselig er det verdikonservative blitt radikalt.

– Du er mot eggdonasjon og surrogati, og for kontantstøtte. Er det religiøst betinget? – Nei, men mange tror det. For meg er dette verdisaker som har med grunnleggende menneskesyn og tillit til foreldrene i familiespørsmål å gjøre. Det som går inn på meg er at jeg ofte blir beskyldt for å være moralistisk i slike saker. Det er noe jeg ikke er.

– Men du er streng i alkoholpolitikken? – Ja, men grunnen til at jeg ble streng er at jeg jobbet på legevakten, og to somre i ambulanse i Bergen sentrum. Jeg lærte meg å sy på fulle folk, og fikk sjokk av hvor mye elendighet alkohol forårsaker. Det må kunne gå an å mene noe om alkoholpolitikk uten å bli beskyldt for å være moralist. Det er jo sosialpolitikk.

Fakta: Kjersti Toppe (49) Førstekandidat for Senterpartiet i Hordaland Oppvokst på gården Toppe i Åsane. Bakgrunn som kommunelege. Seks barn. Har sittet på Stortinget siden 2009. Første nestleder i Helse- og omsorgskomiteen. Bystyrerepresentant og gruppeleder i Bergen Sp fra 2003–2009.

– Hvis man googler deg, får man raskt vite at du vil forby pappvin. – Det vil jeg ikke! Men jeg er kritisk til det økte forbruket, og ga et raskt intervju om det mens jeg var på vei til fotballcup med åtte gutter. Jeg fikk så mye hets at det ødela hele ferien min. Jeg har iallfall lært at det koster å uttale seg negativt om alkohol ved inngangen til fellesferien.

– Offisielt er du bergenser, men du snakker ikke bergensdialekt. Hvordan henger det sammen? – Jeg er en sånn siste mohikaner-stril fra Åsane. Jeg vokste opp på gård på Toppe, på den tiden Åsane var bygdeland og egen kommune.

– Hva er den viktigste saken for Hordaland de neste fire årene? – Arbeidsledighet og omstillingen i næringslivet er jo åpenbare saker. Men jeg vil slå et slag for jordbruket. Når vi snakker om grønn omstilling, er det ingen som nevner arbeidsplassene i jordbruket. Men både jordbruk og skogbruk er kjempeviktig for Hordaland, og det er avgjørende å få en ny utvikling og et grønt skifte.

– Hvilken enkeltsak brenner du selv for? – Jeg har alltid vært opptatt av det som skjer rundt meg; oppvekstvilkår, helse, miljø, lokalsamfunn. Jeg ble veldig engasjert i byutvikling da jeg satt i den komiteen, og det hadde jeg ikke trodd. Det kan jo se byråkratisk og skjematisk ut, men arealpolitikk betyr jo veldig mye for livene til folk. Nå brenner jeg for å redusere sosiale forskjeller. God helse er ulikt fordelt og går i arv.

Fakta: Kjersti Toppes vestlandsfavoritter Fjelltopp: Høgstefjellet i Åsane Fergestrekning: Vangsnes-Hella Fjellovergang: Hardangervidda Forfatter: Edvard Hoem Vestlending: Mor mi

– Og hvis du skal velge en ministerpost i Vedum 1-regjeringen? – Det spørsmålet klarer jeg ikke svare på.

– Du startet den politiske karrieren i Bergen bystyre i 2003. Er det noe du husker spesielt godt fra ditt lange liv i politikken? – Jeg husker godt det første spørsmålet jeg fikk som fersk kandidat på Stortinget. Er det du som skal la ungene dine gå for lut og kaldt vann? spurte TV 2. Uten ironi. «Kjersti Toppe forlater mann og barn» sto det på forsiden av BA etter valget. Man får en del spørsmål som menn ikke får.

– Hvordan reagerer du på sånt? – Jeg velger å være raus. Jeg kan forstå at folk lurer, det er jo ikke så vanlig å ha seks unger og ukependle. Det som er interessant, er at jeg ble kritisert for å være hjemme med ungene da de var små. Jeg har jo aldri hatt det så travelt som da! Erkjennelsen er vel at man risikerer kritikk uansett, og at det kan være lite raushet i samfunnet når man ikke gjør som A4-folkene.

– Hvordan kom du på at du skulle være politiker i stedet for lege?

– Jeg skulle jo liksom aldri bli politiker! Jeg var beskjeden i forsamlinger, ikke en som tok ordet. Men da jeg ble vervet av Sp, fanget sakene meg. Jeg hadde små barn den gang, og gikk og gledet meg til sakspapirene kom. Man er kanskje litt spesiell da, men jeg fikk i alle fall et veldig sterkt engasjement.

– Hender det fortsatt at du er nervøs? – Etter mitt første innlegg i bystyret ble folk imponert av at jeg bare snakket så godt, sånn helt uten videre. Sannheten var at jeg var så nervøs at jeg hadde pugget alt utenat. Det som er rart, er at jeg synes det er helt greit å holde innlegg fra Stortingets talerstol, mens jeg kan grue meg skikkelig til en 17. mai-appell. Kanskje fordi det så mange lokale kjente.

– Du ble kjent som en slags dissens-dronning etter at du støttet 32 av 41 dissenser i Senterpartiets programutkast før årets landsmøte. Er det en tittel du lever godt med? – Ja, det gjør jeg. Det var vesentlige politiske motsetninger, og nesten alle mine dissenser fikk flertall. Nikab-forbud og kutt i trosstøtte, sånne saker kler ikke Sp. Jeg angrer ingenting.

– Har Sp beveget seg i mer fremmedfiendtlig retning? – Nei. En del diskusjoner kan ha gitt inntrykk av det, men landsmøtet landet dem på en solid måte. Jeg er i Sp fordi det er et inkluderende parti, som kjemper for både norsk selvråderett og internasjonal solidaritet.

– Det går sjelden en dag uten et leserinnlegg fra deg. Får du tid til noe annet? – Jada. Men jeg får faktisk høre at nå må jeg roe ned tempoet. Men jeg liker å skrive. Det er et overskuddsfenomen, og en god måte å bli hørt på.

– Hva er det viktigste du har gjort for Hordaland de siste fire årene?

– Arbeidet mitt for å bevare tilbudene ved lokalsykehusene på Voss, i Odda og på Stord. Mye sto på spill, men heldigvis klarte vi å slå tilbake det meste av sentraliseringsplanene.

