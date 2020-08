Eldrebølgja: Nasjonalismen

Olja må ut. Snusen må inn. Det har Erna forstått, skriv Asbjørn Kristoffersen. Foto: Annika Byrde, NTB scanpix

Grønt eller raudt, same kan det visst vera. Koronaminister Bent Høie vil helst framstå som fargeblind. No er det om å gjera å få norskingane til å halda seg på regjeringsmatta. Innanfor landegrensene og territorialfarvatna. Utanfor svenska synden og spansk siesta.

No er det koronanasjonalismen som rår. No må vi tenkja på oss sjølve. Kvart land for seg. Utlendingar smittar.

Noreg er eit lite land i verda. Erna kan ikkje skalka alle luker. Olja må ut. Snusen må inn. Utan utlandet stansar Noreg. Det har Erna forstått. Grensemurane og kystartelleria må ha handelspolitiske smutthol. Du tenkjer kanskje ikkje på handelsbalansen og valutainntektene når du kviler middag. Du tenkjer vel på neste tur til Kanari, tenkjer eg. Erna må tenkja for deg.

Norskingar som hadde sett for seg eit koronafrislepp i haust, har fått seg ein nasestyvar. Sommaren med fullt hus på alle fjelltindar og utlandsdørene på gløtt vart koronaens storefri. Hausten blir tid for heimekos og bilturar.

Nasjonalisme er suspekt, men norskingar flest slit med å døyva hornmusikken i brystet når dei kjem over skoggrensa.

Det finnes intet annet sted på jord hvor nasjonalromantikken har stått i slikt et blomsterflor denne koronasommaren.

No når Erna gjer eit nytt forsøk på å sperra oss inne i hornmusikken, er det fåre for at det blir i meste laget med fjellturar og tinderanglingskonkurransar. Og med nasjonalromantikk.

I ein koronatyngd haust, med trasige vinterutsikter, får vi vel søkja tilflukt i våre eigne kohortar for å gjera som Bent Høie vil vi skal gjera. Framandfolkfritt, utlendingsfritt. Fritt for tinderanglarar med definerte leggmusklar.

Fjellgeiter øydelegg heimekosen og bilturane.