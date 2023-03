Ny skrivekonkurranse i BT: «Det ellevte bud»

Hvis du skulle ha lagd et nytt bud i 2023, hva skulle det ha handlet om?

BTs debattredaksjon

De ti budene preger oss alle, uansett om man tror på noen gud eller ikke. Gjennom tusen år har nordmenn lært at det er syndig å stjele, lyve og drepe.

Budene er gamle, og de dekker selvsagt ikke alle etiske dilemmaer vi møter i dag. Er det greit å surfe på mobilen mens du sitter i middagsselskap? Snike i køen på butikken? Gå med tøfler på jobb?

Vi vil gjerne lese om en opplevelse du har hatt, der du tenkte at «dette burde ha vært forbudt» – eller kanskje påbudt? Hva skjedde? Hva slags regel foreslår du? Alvorlige og tøysete tekster er like velkomne. Eneste krav er at du må foreslå et ellevte bud.

Premier:

1. 10.000 kr

2. 5000 kr

3. 3000 kr

Slik deltar du:

Send teksten din til debatt@bt.no , og skriv «Det ellevte bud» i emnefeltet!

Legg ved et bilde av deg selv. Bildet bør helst ha høy oppløsning.

Husk å oppgi navnet ditt og et mobilnummer vi kan nå deg på.

Tekstlengde: 500–3500 tegn (inkl. mellomrom).

Siste frist: 27. mars 2023.

Konkurransen er åpen for alle.

Vinnertekstene og et utvalg av de beste bidragene vil bli publisert på debattsidene i Bergens Tidende.