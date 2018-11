Sylvi Listhaug er en av Norges mest omdiskuterte politikere.

Nå har hun kommet ut med sin første bok, «Der andre tier», som handler om de verdiene hun bygger politikken på.

BTs kommentator Jens Kihl møter Listhaug til en samtale om frihet:

Er staten et hinder for friheten vår, eller tvert imot til hjelp for at vi skal få leve friere liv? Hvilke verdier er viktige for at vi skal være frie?

Og blir regjeringen mer liberal med KrF på innsiden?

Samtalen vil finne sted tirsdag 6. november på Media City, klokken 08.15.

Arrangementet vil også bli vist i opptak.