SÅRT: Mange av historiene handler om skam, fortviling og ein vond klump i magen.

De siste ukene har Bergens Tidende samlet inn historier fra fattige her på Vestlandet. I en rekke innlegg har de fortalt sine historier.

I tillegg har forskere, politikere og hjelpeorganisasjoner løftet frem ulike perspektiver på fattigdom.

Resultatet er serien «Historier om fattigdom»:

– Ingen vet at jeg er fattig

NØD: – Jeg vanner ut sjampoen og såpeflaskene for at de skal vare lengst mulig, forteller alenemoren i Bergen. Foto: Eirik Brekke

Hun har tre fagbrev, full jobb og er frisk. Likevel strekker ikke pengene til. Fattigdommen skjuler hun selv for sine aller nærmeste.

– Målet er å ikke gå i minus. Minus betyr at alt velter, skriver alenemoren fra Bergen.

Historien hennes engasjerte sterkt da den ble publisert tidleg i desember, og meldinger fra folk som ville hjelpe, strømmet inn. Du kan lese historien her.

– Vi gjemmer fattige bak ordet «lavinntektsfamilie»

KAMP: De økonomiske utfordringene til Monika Schelander var på et tidspunkt så store at hun nærmest følte seg kvalt. Foto: Alice Bratshaug

Klassen til Monika Schelanders sønn har «vedtatt» at enten er hele klassen invitert i barnebursdag, eller så er ingen invitert. For å få råd til å feire 12-årsdagen hans, måtte hun pante flasker. Hun tar et oppgjør med forestillingen om at fattigdom ikke fins.

– Jeg unner ikke min verste fiende å gå gjennom det vi har gått gjennom, skriver hun.

Historien hennes kan du lese her.

– Vi er fattige blant dei rike

BLANT DE RIKE: Det er ikke «barre en femtilapp», skriver en alenemor fra Fana. Illustrasjon: Øivind Hovland

En mor skriver om å være fattig i et av byens beste strøk. Hun forteller om forskjeller som blir svært synlige. Historien hennes finner du her.

– Fattigdom i Norge handler om å ikke ha råd til det andre tar for gitt

STARTET SERIE: Debattleder Liv Skotheim skriver om bakgrunnen for BTs serie om fattigdom. Foto: Arkivfoto: Alice Bratshaug

Debattleder Liv Skotheim har i høst møtt mange fattige på Vestlandet.

– Å ikke ha lykkes i et av verdens rikeste land oppleves som ekstra skamfullt, skriver hun.

Les Skotheims kommentar om BT-serien «Historier om fattigdom» her.

– Jeg tenkte aldri at jeg var fattig

LØFTET FRAM: Byråd for arbeid, sosial og bolig, Lubna Jaffery (Ap). Foto: Bård Bøe

Byråd for arbeid, sosial og bolig (Ap), Lubna Jaffery, trodde barndommen hennes var helt vanlig. Først som voksen så hun hvor langt foreldrene og lokalsamfunnet hadde strekt seg for at hun skulle få kjenne seg som alle andre.

– Jeg er evig takknemlig for alle menneskene som har løftet meg på min vei, skriv ho.

Les historien til Jaffery her.

– For barn er fattigdom mer enn bare dårlig råd

FATTIGDOM: Tormod Bøe har forsket på hvordan økonomiske problemer påvirker barn og unge. Foto: Jannica Luoto

Barn som vokser opp i lavinntektsfamilier, har flere psykiske vansker og helseplager, mer søvnproblemer og opplever oftere negative livshendelser.

– Dårlig økonomi kan sette en sunn utvikling på spill, skriver forsker ved UiB og Norce, Tormod Bøe.

Kronikken hans kan du lese her.

– Kredittkortselskapene heiv penger etter meg

TRANGT: Hverdagen handler om å få endene til å møtest for Raymond Lie. Foto: Eirik Brekke

Raymond Lie var rusavhengig i 14 år. Da han ble nykter, satt han igjen med 300.000 kroner i forbrukslån. Nå må han bruke resten av livet på å betale tilbake.

– Jeg ber til høyere makter om at det ikke dukker opp uforutsette utgifter. At vaskemaskinen ikkje går i stykker, at buksen ikke rakner.

Les historien hans her.

– Nå trenger vi et fattigdomsbrøl!

IKKE GODT NOK: Dagens politikk for fattigdomsbekjempelse vil ikke snu utviklingen, mener Karin Gustavsen. Foto: Korus Sør

Barn som vokser opp i lavinntektsfamilier, har de samme evnene og like stort potensial som alle andre. Men mulighetene deres til å utvikle seg selv og sine talenter, er mye dårligere.

– Dersom vi fortsetter på samme, rådville vei fremover, står vi i fare for å miste grepet på utviklingen, skriver samfunnsforsker Karin Gustavsen.

Les kronikken hennes her.

– Den sosiale ulikheten i Norge er ekstremt stor

RYSTENDE: Forsker Hilde Danielsen forteller om rystende møter med langtidsfattige barnefamilier. Foto: Tuva Åserud

Barnefattigdommen i Norge er tredoblet siden tusenårsskiftet, ifølge SSB. Pilene peker feil vei også i Bergen. Her er tallet på familier som ber om hjelp, doblet på få år.

– Mange føler på at det er selvforskyldt og skammer seg, sier forsker Hilde Danielsen.

Les artikkelen her.

– Mitt liv har handlet om å overleve

FOR SYK: Hun ville bli barnevernspedagog, men måtte avbryte utdanningen da hun var 25. Hun var for syk. Foto: Eirik Brekke

– Barndommen gjorde meg psykisk invalid. Jeg er fanget i fattigdomsfellen og kommer meg ikke ut, skriver en 54 år gammel kvinne fra Vestlandet.

Ho vokste opp med grov omsorgssvikt og fysisk og psykiske overgrep i en familie uten kjærlighet, trygghet eller samhold. Nå ønsker hun bare å høre til.

Les hennes historie her.

– Jeg tror en trenger å bo i nærheten av andre med samme økonomi

TRANGE KÅR: Bente Simonsen (66) ble syk for 30 år siden og havnet på sosialhjelp. Foto: Eirik Brekke

I fem år var Bente Simonsen og sønnen fattige i et fint strøk. Det var de verste årene i livet hennes. Da de flyttet til en kommunal bolig, ble det bedre for begge. Hun mener det er feil å tenke at vi bør spre de kommunale boligene.

– I en oppgang med ensomme minstepensjonister, innvandrere og rusmisbrukere, fant vi oss til rette og fikk det bedre, skriver hun om sin egen opplevelse.

Les Simonsens historie her.

– Jeg er den evige ringevikaren

UTEN FAST JOBB: Khitam Soliman har bodd i Bergen i ti år. Hun er fattig, fordi hun ikke får fast jobb. Foto: Bård Bøe

Firebarnsmoren Khitam fra Palestina har sendt 500 jobbsøknader. Hun har utdanning i engelsk og pedagogikk, men er bare blitt innkalt til intervju to ganger.

– Alt jeg drømmer om er en fast jobb og et hus jeg eier, skriver Khitam.

Historien hennes leser du her.

– Ingen kan hjelpe alle, men sammen kan vi hjelpe mange

NISSEMOR: Renate Aralden Håvåg i «Foreningen Jul for alle Sogn og Fjordane.»

Selv når pinnekjøttet og riskremen står på bordet, ligget et mørke over julen for mange. Alle utgiftene som lurer under overflaten, skygger for julegleden.

Men det fins lys i desembermørket. Renate Aralden Håvåg var en av dem som trengte hjelp. Nå redder hun julen for andre. Les hvordan i BT-magasinet.

– En myte at fattige sløser bort pengene sine

DEBATT: Fattigdom på Vestlandet var tema for et møtet i MCB i desember. Foto: Eirik Brekke

Rundt 160 mennesker møtte frem, da BT inviterte til møte om fattigdom i Media City Bergen midtveis i desember.

Der diskuterte Monika Schelander fra KIL Fond, fattigdomsforsker Tormod Bøe og sokneprest i Slettebakken menighet, Thor Brekkeflat, hvordan det oppleves å være fattig i Norge.

Les om møtet her.