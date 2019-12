Ni personar har fortalt si historie om fattigdom. Les dei her

SÅRT: Mange av historiene handlar om skam, fortviling og ein vond klump i magen. Foto: Eirik Brekke

Dei siste vekene har Bergens Tidende samla inn historier frå fattige her på Vestlandet. I ei rekke innlegg, har dei fortalt sine historier.

I tillegg har forskarar, politikarar og hjelpeorganisasjonar løfta fram ulike perspektiv på fattigdom.

Resultatet er serien «Historier om fattigdom»:

– Ingen vet at jeg er fattig

NØD: Eg vatnar ut sjampoen og såpeflaskene for at dei skal vare lengst mogeleg, fortel åleinemora i Bergen. Foto: Eirik Brekke

Ho har tre fagbrev, full jobb og er frisk. Likevel strekk ikkje pengane til. Fattigdommen skjuler ho sjølv for dei aller næraste.

– Målet er å ikke gå i minus. Minus betyr at alt velter, skriv åleinemora frå Bergen.

Historia hennar engasjerte sterkt då den vart publisert tidleg i desember, og meldingar frå folk som ville hjelpe strøymde inn. Du kan lese den her.

– Vi gjemmer fattige bak ordet «lavinntektsfamilie»

KAMP: Dei økonomiske utfordringane til Monika Schelander var på eit tidspunkt så store at ho nærmast følte seg kvelt. Foto: Alice Bratshaug

Klassen til Monika Schelanders son har «vedtatt» at anten er heile klassen invitert i barnebursdag, eller så er ingen invitert. For å få råd til å feire 12-årsdagen hans, måtte ho pante flasker. Ho tek eit oppgjer med førestillinga om at fattigdom ikkje finst.

– Jeg unner ikke min verste fiende å gå gjennom det vi har gått gjennom, skriv ho.

Historia hennar kan du lese her.

– Vi er fattige blant dei rike

BLANT DEI RIKE: Det er ikke «berre ein femtilapp», skriv ei åleinemor frå Fana. Illustrasjon: Øivind Hovland

– På foreldremøtene er alt selvsagt. Selvsagt har vi alle råd til å spytte inn penger til blomster til læreren, juleavslutning og sommeravslutning, skriv ei mor om å vere fattig i eit av byens beste strøk.

Ho fortel om skilnader som vert synlege, og barn som vil ha det alle andre barn har.

Historia hennar kan du lese her.

– Fattigdom i Norge handler om å ikke ha råd til det andre tar for gitt

STARTA SERIE: Debattleiar Liv Skotheim skriv om bakgrunnen for BTs serie om fattigdom. Foto: Arkivfoto: Alice Bratshaug

Debattleiar Liv Skotheim har denne hausten møtt mange av dei fattige på Vestlandet.

– Å ikke ha lykkes i et av verdens rikeste land, oppleves som ekstra skamfullt, skriv ho.

Les kommentaren hennar om bakgrunnen for BTs serie om fattigdom her.

– Jeg tenkte aldri at jeg var fattig

LØFTA FRAM: Byråd for arbeid, sosial og bolig, Lubna Jaffery (Ap). Foto: Bård Bøe

Byråd for arbeid, sosial og bolig (Ap), Lubna Jaffery, trudde barndommen var heilt vanleg. Fyrst som vaksen såg ho kor langt foreldra og lokalsamfunnet hadde strekt seg for at ho skulle få kjenne seg som alle andre.

– Jeg er evig takknemlig for alle menneskene som har løftet meg på min vei, skriv ho.

Les historia hennar her.

– For barn er fattigdom mer enn bare dårlig råd

FATTIGDOM: Tormod Bøe har forska på korleis økonomiske problem påverkar på barn og unge. Foto: Jannica Luoto

Barn som veks opp i låginntektsfamiliar har fleire psykiske vanskar og helseplager, meir søvnproblem og opplev oftare negative livshendingar.

– Dårlig økonomi kan sette en sunn utvikling på spill, skriv forskar ved UiB og Norce, Tormod Bøe.

Kronikken hans kan du lese her.

– Kredittkortselskapa heiv pengar etter meg

TRONGT: Kvardagen handlar om å få endene til å møtest for Raymond Lie. Foto: Eirik Brekke

Raymond Lie var rusavhengig i 14 år. Då han vart nykter, sat han att med 300.000 i forbrukslån. No må han bruke resten av livet på å betale tilbake.

– Eg ber til høgare makter om at det ikkje dukkar opp uføresette utgifter. At vaskemaskina ikkje går sund, at buksa ikkje raknar.

Les historia hans her.

– Nå trenger vi et fattigdomsbrøl!

IKKJE GODT NOK: Dagens politikk for fattigdomsbekjempelse vil ikkje snu utviklinga, meiner Karin Gustavsen. Foto: Korus Sør

Barn som veks opp i låginntektsfamiliar har dei same evnane og like stort potensial som alle andre, men mogelegheitene deira til å utvikle seg sjølv og sitt talent, er mykje dårlegare.

– Dersom vi fortsetter på samme, rådville vei fremover, står vi i fare for å miste grepet på utviklingen, skriv samfunnsforskar Karin Gustavsen.

Les kronikken hennar her.

– Den sosiale ulikheten i Norge er ekstremt stor

SKAKANDE: Forskar Hilde Danielsen fortel om skakande møter med langtidsfattige barnefamiliar. Foto: Tuva Åserud

Barnefattigdommen i Noreg er tredobla sidan tusenårsskiftet, ifølgje SSB. Pilene peikar feil veg, også i Bergen. Her er talet på familiar som ber om hjelp dobla på få år.

– Mange føler på at det er selvforskyld og skammer seg, seier forskar Hilde Danielsen.

Les artikkelen her.

– Mitt liv har handlet om å overleve

FOR SJUK: Ho ville bli barnevernspedagog, men måtte avbryte utdanninga då ho var 25. Ho var for sjuk. Foto: Eirik Brekke

– Barndommen gjorde meg psykisk invalid. Jeg er fanget i fattigdomsfellen og kommer meg ikke ut, skriv ei 54 år gammal kvinne frå vestlandet.

Ho vaks opp med grov omsorgssvikt og fysisk og psykiske overgrep i ein familie utan kjærleik, tryggleik eller samhald. No ønskjer ho berre å høyre til.

Les historia hennar her.

– Jeg tror en trenger å bo i nærheten av andre med samme økonomi

TRONGE KÅR: Bente Simonsen (66) vart for 30 år sidan sjuk og hamna på sosialhjelp. Foto: Eirik Brekke

I fem år var Bente Simonsen og sonen fattige i eit fint strøk. Det var dei verste åra i hennar liv. Då dei flytta til ein kommunal bustad, vart det betre for dei begge. Ho meiner det er feil å tenkje at vi bør spreie dei kommunale bustadane.

– I en oppgang med ensomme minstepensjonister, innvandrere og rusmisbrukere, fant vi oss til rette og fikk det bedre, skriv ho om si eiga oppleving.

Les historia hennar her.

– Jeg er den evige ringevikaren

UTAN FAST JOBB: Khitam Soliman har budd i Bergen i 10 år. Ho er fattig fordi ho ikke får fast jobb. Foto: Bård Bøe

Firebarnsmora Khitam frå Palestina har sendt ut 500 jobbsøknadar. Ho har utdanning i engelsk og pedagogikk, men berre to gonger har ho kome på intervju.

– Alt jeg drømmer om er en fast jobb og et hus jeg eier, skriv ho.

Historia hennar kan du lese her.

– Ingen kan hjelpe alle, men saman kan vi hjelpe mange

NISSEMOR: Renate Aralden Håvåg i «Foreningen Jul for alle Sogn og Fjordane.»

Sjølv om pinnekjøtet og riskremen står på bordet, ligg det for mange eit mørke over jula. Alle utgiftene som lurer under overflata, skuggar for julegleda.

Men det finst lys i desembermørket. Renate Aralden Håvåg var ei av dei som trengde hjelp. No reddar ho jula for andre. Les korleis i BT-magasinet.

– En myte at fattige sløser bort pengene sine

DEBATT: Fattigdom i Noreg var temaet for møtet i MCB, onsdag denne veka. Foto: Eirik Brekke

Rundt 160 menneske møtte fram då BT onsdag kveld denne veka inviterte til møte om fattigdom i MCB. Der diskuterte Monika Schelander frå KIL Fond, fattigdomsforskar Tormod Bøe og sokneprest i Slettebakken meninghet, Thor Brekkeflat, korleis det oppleves å vere fattig i Noreg.

Les om møtet her.