Noen vil kanskje nikke anerkjennende når de ser Monica Mælands samiske jobbtittel

En katt skapte mye røre i en amerikansk rettssak denne uken.

@EspenPALervaag, om tiltaksjungelen under koronapandemien.

4

Ukens filter

Foto: Skjermbilde

Jeg er her i levende live. Jeg er ikke noen katt.

En amerikansk advokat hadde på videofilter under et rettsmøte, og måtte bekrefte at han ikke var en katt, Aftenposten.