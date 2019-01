Fredag braker det løs: BT inviterer til «Årets debattant».

Fjoråret var preget av mange gode debatter og modige skribenter. Fredag 25. januar skal vi hedre dem som har markert seg som en fri, uredd og tydelig stemme i debatten på Vestlandet i 2018.

Arrangementet skal være på Litteraturhuset, og er åpent og gratis for alle, meld deg på her!

Fjorårets vinner, Abdullahi Ibrahim, har selv fått velge tema for debatten som skal avholdes under arrangementet, og skal også delta som paneldeltaker. Han er opptatt av integrering og tilhørighet i Bergen. Hvorfor er det slik at noen barn som er født i Norge ikke føler seg norske?

Politikerne Roger Valhammer fra Arbeiderpartiet og Marte Leirvåg fra Høyre møtes til debatt. Vi får også møte noen unge stemmer fra Bergen som skal fortelle om sine erfaringer.

Juryen, som består av forfatter Gunnar Staalesen, musiker Matias Tellez, politisk redaktør i BT, Frøy Gudbranden, og debattleder i BT, Liv Skotheim, har kommet frem til flere nominerte i de ulike kategoriene, sammen med BTs lesere.

Dette er de nominerte for 2018:

«Årets debattant» (hovedpris)

«Årets beste enkeltinnlegg»:

«Årets politikerstemme»*:

«Årets unge stemme»:

«Årets debattstarter»:

Velkommen til en helaften med debatt og prisutdeling. Arrangementet vil bli ledet av BTs Liv Skotheim og Jon Tufto.

(Gunnar Staalesen har ikke deltatt i juryarbeidet i kategorien «Årets politikerstemme»)