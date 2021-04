Hvem har savnet seg selv mest denne uken?

Erna Solberg har lært, mens Jonas Gahr Støre må velge.

Leder for Koronakommisjonen, Steinar Kvinnsland, strakte frem hånden til Erna Solberg da han overrakte kommisjonens rapport. Statsministeren var rask med å trekke labben til seg.

Treneren for det norske brytelandslaget, Fritz Aanes, er ikke i tvil om hvem som burdeblitt prioritert for vaksiner: de norske OL-kandidatene. Slik hadde vi alle endelig fått noe å glede oss til.

Kjersti Toppe (Sp) er sterk motstander av rusreformen. Til Klassekampen avslører hun at hun ikke kan ha fått med seg den siste ukens avsløringer om omfattende ulovlige ransakelser mot ungdom mistenkt for å bruke narkotika.

Ukens inkassokrig

Foto: Faksimile: Avisa Hordaland

I Bømoen står et helikopter på et lager, og lagereieren har ikke mottatt leie på en stund. Løsningen? Sperre døren med en gravemaskin og en lastebil. Helikopterets eier sier han ikke trenger det, så blokkaden plager ikke ham. De to er tidligere forretningskompanjonger.