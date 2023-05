Er det greit å korrigere andres barn?

– Vi har en del gutter på besøk, og noen ganger kan det skje ting som ikke er helt greit. Da sier vi fra på en hyggelig måte. Vi kjefter ikke, men sier kanskje at sånn vil vi ikke ha det her hos oss. Hvis det skjer uakseptable ting, som for eksempel at barn krenkes av andre barn ute i offentligheten, tenker jeg det er viktig å våge å si fra. Det handler om å bry seg. Hvis foreldrene er der, er det ofte best å snakke med dem først. Men noen ganger kan det være fint for andre foreldre å få litt hjelp også.

– Det er helt greit at andre korrigerer mine barn, så lenge det skjer på en grei måte. Det største problemet er kanskje at folk vegrer seg for å blande seg. Det må jo være en terskel for å gripe inn, men dersom det skjer noe som åpenbart går ut over andre, bør vi våge å si fra. Vi må bry oss om andre barn også, ikke bare våre egne.