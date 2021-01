Abid Raja slår fast at Bergen er norsk. Mens byens ordfører bare er irritert.

Og for øvrig må rockerne skjerpe seg.

De som mener vi får et bedre liv ved å melde seg inn i EU, de som er stolte av et pelsdyrforbud, de som er frakoblet «vanlige folks liv».

3

Ukens urettferdige

Foto: Rune Sævig

Det er alvorlig at MDG går dørbank. De vil også få et fortrinn for andre partier, som vil begrense smittespredning i størst mulig grad.

Venstres Ane Breivik liker ikke at MDG driver valgkamp for tiden, Nettavisen