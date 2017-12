MINNEORD: Johan Salkjelsvik er den fineste av alle flotte mennesker jeg har hatt gleden av å bli kjent med i norsk basketball.

Vårt vennskap har strukket seg over mange, mange år – flere enn jeg liker å tenke på. For det betyr at man er blitt gammel, og Joen var en sånn kar som jeg mente kunne leve evig. Gammel? Ja, men så fantastisk sprek. Han gikk, han jogget, han løp.

Men i dag våknet jeg til beskjeden om at Joen har gått bort. Han sovnet inn onsdag.

For noen uker siden sendte jeg en SMS til Joen: «Har du tid til å møte meg for en middag og prat hvis jeg tar turen til Ålesund»? Jeg fikk aldri svar. Det var ikke så rart, for Joen var ikke særlig på hogget verken på SMS eller Messenger. Men denne gangen var det helt andre grunner til tausheten. Den sprekeste mannen jeg har kjent måtte til slutt gi tapt for kreften.

Jeg lærte alt av Joen.

Jeg var førstereisgutt og Joen var den erfarne da vi dro på coach clinic i Italia. Vi snakket basketball ved hver anledning. Joen var alltid nysgjerrig, alltid søkende. Han elsket å eksperimentere.

Han ville vite hvordan jeg klarte å holde fokus med en gjeng tenåringer. Han ville vite hva jeg tenkte om taktikk og teknikk. Han ville vite hva jeg mente om helbane sonepress: Doubleteam ned langs sidelinjen eller i front?

Selv var han alltid helt i front. Han var treneren med høyest utdannelse i Norge. Han kunne alt om idrettsmedisin, men han ville alltid lære mer om både fag og basketball. Han sørget for alltid å være oppdatert – aldri utdatert.

De små episodene dukker opp igjen når jeg nå skjønner at vi aldri skal få diskutert ferdig.

Klokken: På håndleddet hadde han alltid den eldgamle Casio digitalklokken sin – en levning fra fortiden og kanskje den aller første som kom på markedet? Den hadde pulsmåler og vi moret oss alltid med å sjekke hvilepuls før vi diskuterte basket. Det bør være unødvendig å nevne at Joens verdier overgikk mine. Alltid. Men vi hadde i hvert fall puls, begge to.

Island: Joen var head coach for juniorlandslaget, jeg var assisterende coach. Flyet fra Bergen til Gardermoen var forsinket, og Joen kom aldri med flyet til Island den dagen. Jeg måtte coache den første kampen alene. Det viste seg å bli den eneste seieren vi fikk. Vi har alltid smilt litt av det senere.

Sundsvall: Vi hadde byttet roller til nordisk mesterskap i Sundsvall. Joen var assisterende coach og kunne heller ikke denne gangen reise sammen med laget. I en pill råtten VW Passat kjørte (!) han fra Ålesund til Sundsvall midt på natten – 733 kilometer. Sjekk kartet – og slå den … Rett fra bilsetet til kamp!

Omsorg: Etter en dramatisk episode ble en av spillerne hans lenket til rullestolen, ute av stand til å bevege seg og kommunisere. Joen var aldri i tvil: Han gikk «all in» og var hjemme hos spilleren hver eneste dag, i flere år! Joen droppet egne ferier, egne planer. Der den kommunale helsetjenesten ikke hadde ressurser stilte Joen opp. Fremgangen var vanskelig å spore, men Joen mente det var viktig: «Jeg kan se det i øynene hans».

Jeg har aldri sett, opplevd eller hørt om tilsvarende.

Joen lærte meg alt, men kanskje først og fremst respekten for spillere. De gir deg alt de har, og da fortjener de å få alt tilbake. Det var en selvfølge.

Daniel: Joen var eldre enn meg – han døde 78 år gammel. Mange mente han var for gammel til å håndtere ungdom. Så utrolig feil! Jeg husker altfor godt da han var på besøk hjemme hos oss. Han brukte en halvtime med Daniel ute på gårdsplassen; Joen klikket med Daniel på en måte jeg misunte begge to.

Trenerprisen: Da Joen skulle hedres med pris på Den Store Trenerhelgen var gode råd dyre: Det var helt utenkelig at han ville komme for å bli gjort stas på. Jeg husker telefonsamtalen der jeg løy så det rant av meg for å lure ham til Oslo. Og jeg mistenker ham for å ha skjønt det likevel.

Sikk-sakk: Denne helgen har jeg ekstratreninger med laget mitt. Jeg bruker flere driller som jeg lærte av Joen. I morgen skal vi ikke hedre ham med et minutts stillhet, men vi skal bruke fire minutter på Joens sikksakk pasningsdrill!

Den fineste av de fine!

Hvil i fred, selv om akkurat det blir vanskelig for deg. Du finner sikkert en joggeløype der du er nå, kjenner jeg deg rett.

Minneordet ble først publisert på Pål Bergs blogg og er med tillatelse gjengitt her.