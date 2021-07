Høyre tvinger tusenvis av unge til å ta et friår

Siden 2013 har antallet kvalifiserte søkere som ikke får tilbud, nesten doblet seg.

Flere og flere studenter har de siste åtte årene fått nei av Samordna opptak.

Marte Mjøs Persen Ordfører i Bergen og Aps førstekandidat til stortingsvalget fra Hordaland

Rekordmange 27.875 fikk ikke tilbud i hovedopptaket til høyere utdanning i år, til tross for at disse var kvalifiserte søkere. Høyre har ikke gjort nok for å sikre nye studieplasser gjennom de siste åtte årene, og det er unge voksne som må betale prisen for det. Arbeiderpartiet mener studentene fortjener bedre, og har hvert år siden 2013 foreslått 3000 flere studieplasser enn regjeringen.

I løpet av disse åtte årene med Høyre i regjering, har flere og flere studenter som vil starte utdanningen sin fått et nei av Samordna opptak. Siden 2013 har antallet kvalifiserte søkere som ikke får tilbud, nesten doblet seg, fra 11.365 til 27.875 i år. På grunn av Høyres manglende handlekraft må nesten 28.000 unge nå sette livene sine på vent.

Dette var varslede tall. Koronakrisen førte til at veldig mange mistet jobben eller ble permittert, og flere så behovet for å omskolere seg eller fylle på med kompetanse. Regjeringen opprettet 4000 flere studieplasser i 2020, men det er for lite og for sent.

Med Arbeiderpartiet ville minst 3000 flere unge håpefulle fått muligheten til å starte på utdannelsen sin i år, istedenfor å tvinges til et friår.

Regjeringens 4000 ekstra studieplasser i 2020 var for lite og for sent

Arbeidslivet trenger flere arbeidstakere med høyere utdanning i IKT, helse- og sosial og teknologi, ifølge Kompetansebehovutvalget. For å løse klimakrisen må vi satse på ny teknologi og nye løsninger.

I fremtiden vil vi møte store utfordringer i helsevesenet, og vi er avhengig av flere sykepleiere og andre yrker innen helse- og omsorg. Derfor vil Arbeiderpartiet opprette nye studieplasser innenfor områder som er strategisk viktige for Norge i fremtiden. Da særlig innenfor helse- og sosial, IKT, skoleverket, teknologi og realfag.

I tillegg til å gi flere muligheten til å studere, vil vi bedre studentenes hverdag. Vi vil bygge 3000 nye studentboliger årlig for å redusere leieprisene for studentene og vi vil øke studiestøtten og innrette den bedre for heltidsstudenter og deltidsstudenter.

For studenter med barn, vil vi gi tolv måneders studiestøtte og sikre dem foreldrepermisjon. Ikke minst, vil vi gi gratis tannhelsebehandling til personer mellom 19 og 21 år, og halvere prisen for personer i alderen 22–25 år.

Nå har vi hatt en regjering som i åtte år har gitt mer til dem som har aller mest, mens studentene har blitt nedprioritert. Nå må flere få muligheten til å studere, og studentvelferden må bli bedre. Da må du stemme Arbeiderpartiet. Godt valg!