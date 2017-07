Regjeringen har ikke lyktes med å tilrettelegge for flere jobber.

Den sittende regjering har endret arbeidsmiljøloven og utvidet adgangen til midlertidige ansettelser. Fellesorganisasjonen (FO) krever at denne lovendringen må reverseres etter høstens stortingsvalg.

Regjeringens hovedargument for å endre loven var dette: Hvis vi reduserer arbeidsgiveres risiko ved ansettelser, vil midlertidige kontrakter bidra til at personer som står utenfor arbeidslivet i større grad ville komme i jobb.

Regjeringen har ikke lyktes med å tilrettelegge for flere jobber. Sysselsettingsgraden i Norge er lavere enn på lenge og har falt med 2 prosent (fra 2014 til 2016). Vi vet derfor at lovendringen ikke har virket for dem den skulle virke for, nemlig dem som står utenfor arbeidslivet.

Ungdom, arbeidsledige med lavere utdanning, mennesker med innvandrerbakgrunn og funksjonshemmede har ikke fått det lettere på arbeidsmarkedet. Regjeringens politikk er derfor feilslått for disse gruppene. Ifølge en rapport fra Statistisk sentralbyrå for 1. kvartal 2017, står ca. 124.000 personer eller 4,5 prosent av den norske arbeidsstyrken utenfor arbeidslivet.

Forskning på erfaringer fra andre land i Europa, peker på at midlertidige ansettelser skaper større forskjeller i arbeidsmarkedet. På den ene siden får vi et primærarbeidsmarked med trygge og stabile jobber. På den andre siden skapes et sekundærarbeidsmarked hvor det er ustabile jobber, dårligere lønns- og avtalevilkår, små karrieremuligheter og begrensede muligheter for å komme seg over til tryggheten i primærarbeidsmarkedet. Slike skillelinjer vil ha dramatisk samfunnsmessig effekt fordi det vil føre til større sosiale ulikheter mellom mennesker.

FO vil ikke at dette skal skje også i Norge. Derfor krever vi at lovendringen reverseres. Vi ønsker oss en politikk som gir flere folk en trygg, fast jobb, og som inkluderer dem som i dag står utenfor arbeidslivet.