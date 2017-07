Vi skal hylle dem som blir best! Ikke dra dem ned i sumpen fordi min datter eller sønn ikke blir like god.

På midten av 90-tallet fjernet NFF konkurransen i barnefotballen. Det er den største feilen NFF har gjort de siste 30 årene. Den endringen har prakket en overbeskyttende filosofi på barn og unge som til slutt ender med angst for å prestere. Plutselig kommer konkurransen inn som et lyn, og enten så henger du med, eller så kan du bare la være å fortsette.

I perioden fremtil barna blir 12–13 år må de lære hvordan det er å være en vinner og taper, slik at de takler den tøffe konkurransen i ungdomsårene.

Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Alle skal med! Ja, alle skal med. Det er fullt mulig å opprettholde. Det kalles differensiering, og det krever oppfølging og støtte fra samtlige foreldre rundt et fotballag.

Man kan spørre seg hvorfor norsk herrefotball ikke har vært bedre siden slutten av 90-tallet. Jeg mener at grunnlaget ligger i hvordan vi lærer barn og unge hvordan man skal takle hverdagen med å bli god, hvordan takle en seier og hvordan takle et nederlag. Vi må utdanne ungene på en slik måte at de lærer disse aspektene i livet. For idrett er konkurranse, alle kan ikke bli best. Men vi skal hylle dem som blir best! Ikke dra de ned i sumpen fordi min datter eller sønn ikke blir like god.

Endringen i barnefotballen kom når jeg selv var 10–11 år. Hvert år reiste vi på Voss cup. Vi jublet sammen og vi trøstet hverandre. Et godt samhold blant spillere, trenere og foreldre gjorde at vi taklet de utfordringene som møtte oss. En for alle, alle for en. Så kom endringen. Vi reiste på Voss cup og det spilte ingen rolle om vi vant eller tapte. Ingen tabeller, ingen toppscorere, ingen vinnere og ingen tapere. Så kjedelig! MEN! Internt blant oss spillere, så laget vi tabell, vi noterte hvem som scoret mest. Fordi det betydde noe.

Jeg spilte ikke alltid på det «beste» laget. For jeg var ikke best. Men jeg var en del av hele laget likevel. Vi vant og tapte sammen. Og hvis du ville bli best, så hadde du muligheten til det, og hvis du bare ville være med, så hadde du muligheten til dét også. Jeg klarte å jobbe meg inn blant de beste, selv om jeg fortsatt ikke var best. Men jeg fikk utviklet en spisskompetanse som var viktig for en forsvarsspiller og som jeg dro nytte av for å prestere inn i ungdomsårene. Og ja, jeg har tabbet meg ut! Flere ganger, og vært syndebukk. Men en støttende hånd fra mor og far, og det å fortsatt være akseptert i gruppen, gjør at jeg aldri har latt meg ødelegge for slike ting. It happens and you learn from it!

Det største problemet er foreldrene som ikke aksepterer at noen er bedre.

Vi opplever dette til og med i seniorfotballen! Det er bare trist. Til trenere og lagledere så sliter med dette, så har jeg et godt råd. Alle i barne- og ungdomsfotballen: Gjennomfør minst to foreldremøter før sesongen starter. Et i oppkjøringen og et rett før seriestart. Men ha møte med spillerne først. Og la spillerne få si hva de mener uten at mor og far er der for å hjelpe med hva de skal si. La spillermøte være grunnlaget til foreldremøte. Og hør på spillerne dine. Når foreldremøte er i gang, så legger du premissene. Og vær klar og tydelig. «Slik blir det med meg.» Hvis noen ikke ønsker det, så har de muligheten til å si det. Kanskje du kan gjøre noen forandringer, men vær tro mot det du og spillerne er blitt enige om. Lag referat og vis dette hver gang en foreldre kommer og klager på sin datter eller sønn. Og la det være kjent, stort sett er det dem som ikke var på møtet som kom og klaget, så de har ikke noe de skulle sagt.

La oss få lov å konkurrere. La oss få lov til å oppleve seier og tap. La oss inkludere alle.