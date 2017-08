Derfor klarte jeg å møte verden, komme ut av rusen og finne livet på nytt.

For ni år siden kom jeg tilbake til Bergen etter flere år i Danmark. Jeg kom tilbake som et knust menneske uten mye annet med meg enn min «restflamme». Den lille flammen, som egentlig ikke er en flamme.

Frykten var stor for fremtiden, ville jeg klare å bli nykter, ville jeg klare å få et verdig liv, ville jeg bli tatt vel i mot av familie og tidligere venner? Jeg trappet ut av metadonen og ble nykter, jeg ble trodd på og heiet frem i hele forløpet av mine nærmeste, min nye mann som så meg og elsket meg, mine barn, min mor og søster, familien i Danmark. Etter hvert som tiden gikk, fikk jeg kontakt med gamle venner, også de heiet meg frem, ønsket meg velkommen i livet deres.

Jeg møtte raushet, romslighet, likeverd, håp og ikke minst kjærlighet. Til tross for alle årene jeg hadde bak meg som stoffavhengig. Alle nederlagene og følelsen av å ikke bety noe, all stigma jeg hadde møtt og alle møter med mennesker med en forutinntatt holdning til meg. Alt fra kjente til kommune og helsepersonell, alle som forventet at jeg ikke ville klare meg, som så eller gikk en annen vei når jeg kom. På tross av alt hadde jeg denne restflammen, dette ønske om å leve!

Jeg visste at jeg var elsket av noen. Noen brydde seg, noen ønsket meg i sitt liv, noen trengte meg. Disse noen var mine nærmeste og noen venner, de som torde se meg bak fortvilelsen, angsten, forsvarsmurene, livet jeg hadde levd.

Å møte mennesker med kjærlighet og toleranse, likeverd og aksept burde være en selvfølge i et samfunn hvor vi trenger hverandre mer enn noensinne. I Røst (brukerkonferansen i rusfeltet) fant jeg det jeg i mange år hadde lett etter, en flokk med hjertet på rette plassen, en flokk med kjennskap til utenforskap, som hadde som meg erfart hvordan dette føles.

Her fant jeg et sted hvor likeverd og kjærlighet var først. Et sted hvor flere ønsket å gjøre en forskjell for andre, for hverandre, og for alle som fortsatt sliter på den ene eller andre måten. Romslighet, raushet, kjærlighet, trygghet, forståelse og respekt er ordene som er med til å forandre virkeligheten til mange av oss.

Jeg var heldig og hadde familie og noen tidligere venner, en mann som elsket meg og barn som ønsket meg i livet sitt. Derfor klarte jeg å møte verden, derfor klarte jeg å finne livet på ny og komme ut av rusen. Jeg har i nye vennskap vært ærlig, og i de aller fleste tilfeller møter jeg respekt og inkludering. Men jeg møter også stigma og utenforskap. Det trigger fremdeles etter alle disse årene.

Å leve som laveste pari er vondt, det er utenforskap - aldri aksept. Det er et liv i nærkamp.