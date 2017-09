Hva er det som får en ellers sindig fotballpappa til å bla opp 1500 spenn for fotballsko til et barn?

Gutten hadde presset fotballskoene over vinteren. Nektet å bytte. Men nå hadde skoen og sålen skilt lag for godt. Min sønn har til gode å vokse ut av et par sko.

Vi så dem med en gang vi kom inn i butikken. De grønne fotballskoene med sokk. Ethvert forsøk på diskusjon var fånyttes. Herregud, fotballsko med sokk, liksom.

Hva er det som får en ellers sindig fotballpappa til å bla opp med 1500 spenn for fotballsko til et barn? Jeg vet jeg ikke er alene. Det spilles knapt en barnefotballkamp i Norge uten at en eller annen spiller har dem – fotballskoene med sokk. Det skal de ha; den lille sokken må være tidenes prestisjemarkør i fotballskoenes historie. Glem bedre såler, håndsydd lær og alle andre påfunn for bedre touch og tilslag.

Er det jakten på marginene som driver oss? Fortjener barna våre det aller beste, og så har vi heldigvis de økonomiske forutsetningene for å gi dem det?

Det tok ikke lang tid før man innså at det var et bomkjøp. Mer tid ble brukt på å få skoene av og på, enn på banen. Ikke ble det flere mål heller. Noen måneder senere satt min sønn dådyrøynene i meg, og ba innstendig om å få låne 200 spenn til nye fotballsko på restesalg. De grønne fotballskoene med sokk ble liggende ubrukt tilbake, og havnet til slutt i kjelleren. Hvorfor forventer man egentlig mer av dyre kjøp? Er man liksom mer forpliktet til å bruke noe man har betalt dyrt for?

Som fotballtrener i et område med mange barnefamilier med begrensede midler, får jeg ofte spørsmål om vi trenger fotballsko. Det har etter hvert fått meg til å stusse. Er det virkelig der skoen trykker når det kommer til prioriteringer? Vel, for noen kanskje, men like ofte kan de minst bemidlede dukke opp på trening med det nyeste utstyret.

Ingenting er så uforutsigbart som mindreverdighetskomplekset. Mange fattige føler på den avmakten det er å leve på andres nåde. De skal vise takknemlighet og ydmykhet. Men det er kort vei fra ydmykhet til ydmykelse.

Det har slått meg at fattigdom handler like mye om språk, som om økonomi. Ikke språk som i rettskriving, men som i orienteringsevne i verden. Ta til seg informasjon, og handle deretter. Skjønne hvordan strukturene og systemene virker, i alt fra oppmøte til kamp på bestemt tid og sted, til å vite hvilke institusjoner som gjør hva. Det er «virklihetn» med liten v og skrivefeil i midten. Ikke misforstå, mange er utrolig gatesmart, og har sitt eget nettverk av ressurser. Dersom fattigdomstiltak skal ha effekt må de likevel være banalt enkle. De trenger ikke fotballsko – de trenger leksehjelp. De trenger ikke brukte klær – de trenger noen som snakker med dem som likeverdige.

Det kom en tid for de grønne fotballskoene med sokk. En akutt situasjon oppsto hvor en av spillerne mine kom til kamp uten utstyr. Gamle trøyer og sko ble funnet frem, og de passet perfekt. En cup, tre kamper, og syv mål. «Der fikk skoene endelig sin rette skjebne», tenkte jeg, men jeg så dem aldri igjen. Før noen måneder senere kom lillebroren løpende til trening slepende på grønne sko, tre nummer for store. Jeg kan banne på at også han hater fotballsko med sokk.

