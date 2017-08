Som mor er jeg redd for mine barns liv.

I går hadde mine to døtre sin første skoledag på Kirkevoll barne- og ungdomsskole, etter at Nordvik skole ble lagt ned før sommerferien 2017.

Det er med stor motvilje jeg sender mine to jenter på 7 og 9 år med skolebussen i dag tidlig. Hvorfor? Jo, fordi rutebussen som er satt opp til å frakte alle elevene fra Nordvik over Fanafjellet – fjellet med de smale og svingete veiene, veien der motgående biler kan ha fart opp i 80km/t, den rutebussen er uten belter!

Da skolen ble bestemt lagt ned i juni 2016 ble det sagt at det skulle sikres trygg skolevei for elevene som skulle over Fanafjellet til Kirkevoll skole. Det har i løpet av skoleåret 2016–2017 vært satt spørsmål ved trafikksikkerhet – først og fremst av foreldrene og ansatte ved da eksisterende Nordvik skole. Det har vært allmøte med politikere og ansatte fra fagavdelingen til stede. Det har vært diskusjoner og dialog. Jeg har beholdt roen. Tenkt at dette ordner seg. Hvor vanskelig kan det være?

I brevet vi fikk i posten fra skolen står det at: Fra og med andre skoledag skal skolebussen til Nordvik være på plass. Busskortene ligger klar her på skolen og Skyss har sagt at dere elever møter ved nærmeste busstopp der dere bor i Nordvik. Jeg tenkte: «Så flott, da har de kontroll».

Lapp om busstider ble levert ut på skolen første dag. For en familie på fem med turnusarbeidende mamma er det alltid spennende å få «kabalen» til å gå opp. Da jeg fikk lappen, leser jeg at elevene fra Nordvik stort sett skal ta rutebuss. Løftene om skolebuss var det tydeligvis ikke tatt hensyn til.

Privat

Jentene mine har ikke tatt bussen alene. De har ikke hatt behov for det. De er flinke jenter, så jeg tenker at dette skal de nok også klare. Det er tross alt lyst ute. Det er tørr veibane enn så lenge – om vi ikke regner med alt regnet. Det går seg til. Likevel følger jeg dem til bussen første dag. Jeg er spent på om bussen har setebelter. Det har den altså ikke.

De små har fått utlevert busskort på skolen. De er stolte. De har fått busskort. De har øvd på hvordan de skal holde korte. De har sett for seg hvordan de skal plinge korte på plingemaskinen. De har hørt fra eldre elever at det fins flere typer plingemaskiner.

Jeg er mamma. Jeg er også stolt intensivsykepleier på Haukeland. En intensivsykepleier jobber med akutt- og kritisk skadde. Hender og dyktige hoder redder liv i min arbeidshverdag. Dyktige hoder vet også at det som redder flest liv er forebygging.

På Trygg Trafikk sine sider kan jeg lese om sikring av små barn i buss. Anbefalingen, loven, unntaket fra loven og at hensynet til sikkerheten bør komme foran fremkommelighet- og transportbehovet.

Fanafjellet er en utfordrende strekning. De ordentlige busstoppene er dårlig utbygd. Det er flest blå-skilt busstopp. Disse busstoppene har gjerne avstigning til en lomme i veien, i en farlig sving eller til en grøftekant. Farten – og da tenker jeg på personbiler sin fart – over Fanafjellet åpner for møteulykker. Den svingete veien over fjellet åpner for utforkjøring.

Bussen kjører sakte. Så sakte kjører den at den danner en hale av muligens slitne, trøtte og utålmodige bilister på vei til eller fra jobb. Denne halen utgjør en risiko for farlige forbikjøringer og personulykker i forbindelse med avstigning og kryssing av vei for barna.

Meg bekjent er antall døde og skadde i trafikkulykker redusert de senere år. Hvordan? Jo, nettopp fordi det har vært økt fokus på trafikksikkerhet de senere år. Barn bruker sikkerhetsbelte og de som er mindre og lettere har puter og bilstoler.

Noen venner av barna mine syntes det var skummelt å kjøre uten bilbelte, så for sikkerhets skyld hadde de satt seg bak bussjåføren, i tilfelle de krasjet.

De yngste elevene fra Nordvik svarer til vekt under 36 kg, og skulle følgelig ha bedre sikkerhetsutstyr på kjøring. Hvorfor velges det da busser med seter uten setebelter? Busser med flere ståplasser, enn sitteplasser? Busser ment for bystrøk? Hvorfor kan ikke hensynet til trafikksikkerhet trumfe hensynet til effektiv kollektivavvikling?

Statens vegvesens «nullvisjon» forteller meg at trafikksikkerhetsarbeidet i Norge skal være basert på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i veitrafikken. Jeg opplever ikke busstilbudet over Fanafjellet som trygt for mine eller mine sambygdinger sine barn. Hvorfor er det så vanskelig å la barna få skolebuss?

Foresatte har ringt skolen. De leverer kun ut busskort. En strakte seg langt og fulgte de minste barna til bussen hjem (Takk!). Foresatte har ringt Skyss som forteller at de har satt opp en ekstra rutebuss – kl. 07:56 – også denne uten setebelter kunne jeg observere. Var denne bussen ment til de som mistet den første bussen?

Foresatte har ringt Fagavdelingen som ber foresatte om å ta kontakt med dem som ga løfte om skolebuss. Foresatte ved Nordvik Skole FAU – Foreldre Arbeids Utvalget – har hatt fokus på trafikksikkerhet i årevis. Befaringer har konkludert med særlig farlig og trafikkert skolevei. Løfter blir brutt. De som ga løftene er gjerne i nye stillinger? Ansvaret blir ikke mindre for det. I mitt virke avløser en intensivsykepleier en ny intensivsykepleier – helt til jobben er gjort. Det er på grunn av teamarbeid og videreføring av arbeid fra én person til én ny at vi kommer i mål.

Vi gir ikke opp. Vi følger også opp at det vi har sagt og lovet blir gjort. Vi stekker oss langt – fordi vi jobber med mennesker! Jeg forventer at kommuneansatte, fylkes- og statsansatte også gjør det samme. Hvem har så ansvaret?

Å sende seksåringer, som sjeldent sitter stille, med rutebuss til skolen uten belter, er uforsvarlig.

Ulykker skjer når man minst venter det. Vi må alltid tenke sikkerhet. Hva hvis det var ditt barn?