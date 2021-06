Valgomater truer demokratisk mangfold

Når medier ikke informerer om alle alternativene, kan det hindre at de som ikke stemmer, finner et hjem.

Valgomater har blitt en slags eksklusiv kanal for det etablerte, mener innsenderen. Foto: Torstein Ringnes / Aftenposten

Olav Handeland Leder, Bergen Piratparti

Etablerte medier har en tydelig forhåndsdømmende innstilling til de små partiene som ikke er representert på Stortinget. De blir ikke invitert til debatter, blir ikke nevnt som reelle alternativer og blir utelatt fra valgomater og liknende.

Valgomater har blitt en slags eksklusiv kanal for det etablerte. Det er dårlige nyheter for det demokratiske mangfoldet i Norge og gjør det vanskeligere å vokse for dem som enda er små. Heldigvis er det ikke bare valgomater som avgjør hvilke parti en stemmer på, men det er ingen tvil om at de påvirker folk sine valg.

Kanskje skyr medier de minste partiene fordi noen av dem er langt ute på høyresiden? Men hva med resten av kategorien «De andre»?

Olav Handeland, leder i Bergen Piratparti. Foto: Privat

Hva med det liberale Piratpartiet? Et blokkuavhengig sentrumsparti som er løsrevet fra de gamle ideologiene, og som finner gode løsninger enten de er «røde» eller «blå». Et tverrpolitisk alternativ som ivaretar rettigheter, skaper arbeidsplasser og styrker økonomien på en bærekraftig måte. Et parti som ønsker at folket får mer makt. Kan de være verdt å lytte til?

Hos NRK måtte Piratpartiet krangle for å komme med på listen over dem som ikke kom med i valgomaten. Hos Dagbladet er ingen småpartier nevnt, heller ikke hos BT og Aftenposten.

Dette er ikke bare ment som et syteinnlegg fordi Piratpartiet ikke får medieoppmerksomhet. Men det er bekymringsfullt at over 20 prosent av velgerne ikke stemmer ved stortingsvalg.

Når medier ikke informerer om alle de alternativene som finnes, hindrer det kanskje at de som ikke stemmer, finner et hjem og gjenopptar deltakelsen i de demokratiske prosessene.

Vi stiller gjerne opp på debatter og intervjuer. I verste fall vil det dukke opp noen nye tanker. Vi er her og ønsker å bidra til å skape et bedre samfunn. Gi oss en sjanse.