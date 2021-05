Digitalisering skal gjøre alt enklere for oss, men det motsatte skjer

Myndighetene har mislyktes.

Innsenderen reagerer på at man ikke lenger kan snakke med levende mennesker om viktige saker. Foto: Shutterstock

Erik Melbye Olsvik

I våre dager er det mye fokus på digitalisering og alle fordelene dette gir oss innbyggere. Vi har til og med fått en egen digitaliseringsminister, så det er tydelig at dette er noe som myndighetene satser enormt mye på.

Ett område som dette omfatter, og som gjelder oss alle, er alt som har med skatt å gjøre. Skatteetaten har mange nettsteder hvor man kan gå inn og få informasjon og utføre ulike gjøremål.

En mulighet er å chatte med en såkalt «chatterobot», men hvis du har et spørsmål som ikke er «mainstream», så får du følgende tilbakemelding fra «samtalepartneren» din: «Jeg forstår ikke spørsmålet ditt, kan du vennligst presisere det?» – eller noe sånt. Hvis du sender spørsmålet skriftlig, tar det ofte flere uker før du får svar, gjerne om en sak som haster!

– Et «vesen» vel noe levende, et menneske. Eller har jeg misforstått? spør Erik Melbye. Foto: Privat

Tidligere kunne du bestille time hos Skattekontoret Bergen hvis det var noe du ville ha svar på, f.eks. noe viktig som gjaldt skattemeldingen din. Da fikk du maksimum et kvarter på deg til å fremføre ærendet ditt, og forhåpentlig få et svar. Dette er ikke lenger mulig, nå er det bare enkelte saker, som ikke har direkte med skatt å gjøre, som man kan spørre om eller få gjort, og ellers vises det til «chatteroboten».

Altså kan du ikke snakke med et levende menneske ansikt til ansikt om viktige saker lenger.

En annen mulighet er å ringe skatteetaten, men da må du gjøre flere tastevalg, og når det først ringer, så får du gjerne følgende «automatiske» svar: «Alle våre konsulenter er opptatt, vennligst vent. Estimert ventetid er ... 57 minutter.» Du kan velge å bli oppringt, men da blir du gående og vente, og kan ofte ikke gjøre andre ting av redsel for ikke å rekke telefonen.

Det er tydelig at digitalisering er noe myndighetene satser på, når vi har en egen digitaliseringsminister, mener innsenderen. På bildet: Distrikt- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H). Foto: Torstein Bøe, NTB

Det jeg har nevnt ovenfor, gjelder selvsagt ikke bare skattevesenet, men også andre instanser, som for eksempel banker og forsikringsselskaper. Om det ikke var vanskelig fra før, så forsterker koronapandemien problemene. Det er for eksempel ikke mulig å få snakket med en kunderådgiver i en bank, fordi filialen er stengt for publikum og alle henvendelser må skje digitalt.

Det heter seg at digitaliseringen skal gjøre hverdagen enklere for oss innbyggere. Men det jeg har skrevet om her, tyder ikke på at myndighetene har lyktes med dette! Snarere tvert imot!