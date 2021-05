Ingen er imot full avtalefrihet

Geir Kjell Anderslands fremstilling av dem som ønsker å lovfeste delt fast bosted, er misledende.

«Fasen umiddelbart etter et samlivsbrudd må reguleres for å unngå selvtekt og dermed høy konflikt», skriver innsenderen. Illustrasjonsfoto: Jan Tomas Espedal / NTB

Christian Jessen Leder i barnelovgruppen i Mannsforum

Geir Kjell Andersland, medlem av barnelovutvalget, argumenterer i et innlegg i BT 9. mai for at delt fast bosted ikke skal bli hovedregel i loven. Han har sikkert de beste intensjoner, men med argumenter som inneholder faktafeil eller misledende fremstillinger, er det på sin plass å imøtegå hans debattinnlegg.

Andersland skriver at dagens hovedregel er at foreldrene etter et samlivsbrudd står fritt til å bli enige om barnas bosted og at utvalget enstemmig foreslår å videreføre denne avtalefriheten.

Han formulerer seg slik at det kan oppfattes som at de som har tatt til orde for å lovfeste delt fast bosted, ønsker noe annet. Dette medfører ikke riktighet. Samtlige vi har snakket med som er for delt fast bosted ønsker å videreføre dagens avtalefrihet helt på linje med Andersland og barnelovutvalget.

Delt fast bosted som utgangspunkt innfører, i motsetning til i dag, et utgangspunkt i loven ved uenighet. Dagens mangel på et utgangspunkt om foreldrene ikke greier å bli enige bringer oss til Andersland sin formidling av en alvorlig faktafeil i hans argumentasjon.

Det er ikke kun ti prosent som ikke greier å bli enige. At det er ti prosent som bringer saken til retten betyr ikke at 90 prosent blir enige ved samlivsbrudd. I 2011 utførte Sintef en evaluering av meklingsordningen. Denne undersøkelsen viser at 25 prosent ikke greier å bli enige. De ti prosent Andersland refererer til er det mindretall som velger å få saken avgjort i retten.

Og hvorfor velger flertallet av dem som ikke er enige med den andre forelderen å ikke ta saken til retten?

Mannsforums erfaring er at forelderen som tar seg til rette, ofte ikke evner å se «barnets beste», men er mer opptatt av å skyve den andre forelderen ut av barnets liv. Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen Meek / NTB

Andersland refererer til at «barnets beste» skal være førende, og det er det også i dag når rettens skal ta stilling – også der en av foreldrene har tatt seg til rette ved selvtekt.

Et moment som veier tungt i retten er «status quo», som betyr «ingen endringer». Resultatet av dette er at den som først tar loven i egen hånd, utfører selvtekt og sikrer seg mest tid med barnet etter samlivsbrudd, har det beste utgangspunkt for å bli bostedsforelder.

Juridiske og psykologiske miljøer setter ofte likhetstegn mellom mye tid sammen og god tilknytning. Mannsforum sin erfaring er at den som tar seg til rette, ofte ikke evner å se nettopp «barnets beste», men er mer opptatt av å skyve den andre forelderen ut av barnets liv. Og med rettens hjelp lykkes de som tar loven i egen hånd dessverre ofte med dette.

Mannsforum mener mangelen på utgangspunkt gir liten risiko for konsekvenser for den som tar seg til rette, noe som stimulerer til posisjonering og selvtekt uten tanke på hva som er best for barnet. Resultatet er hyppig bruk av selvtekt med økt konfliktnivå og større belastning på barnet som resultat.

Christian Jessen, leder i barnelovgruppen i Mannsforum, mener belastningen på barnet kan bli mindre med delt fast bosted som utgangspunkt. Foto: Privat

Hvordan ville det fungert om vi fjernet alle fartsgrenser og loven kun sa at vi skulle ferdes hensynsfullt, være aktpågivende og tilpasse farten etter forholdene? Bør vi ikke forvente at de fleste saker fører til diskusjon?

Fasen umiddelbart etter bruddet må reguleres for å unngå selvtekt og dermed høy konflikt. Barnas beste er at foreldrene gjør sitt ytterste for å komme frem til løsninger sammen. Dette vil et utgangspunkt i loven stimulere til.

Å forsøke å fremstille tilhengere av delt fast bosted som utgangspunkt i loven som motstandere av avtalefrihet, slik det kan virke som at Andersland forsøker på, blir feil og en avsporing.