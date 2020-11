Hjelp meg og hjelp deg sjølv ved å vere heime!

Korona er brutalt. Blir eg smitta, døyr eg.

I september fekk Iselin Offerdal tilbakefall av leukemi. Ho oppfordrar oss til å ta strenge smitteverntiltak på alvor. Foto: Privat

Iselin Offerdal Sjukepleiar og kreftpasient

Alle er leie korona. Eg er mest lei av folk som gir blaffen i det. Eg blir sint og frustrert. For det opplevast som at for nokon handlar det berre om fest og moro.

Faktum er at det handlar om liv og helse.

Eg er og lei korona, men i september vart dette med eitt mykje meir alvorleg for meg. Eg fekk tilbakefall av leukemi.

Plutseleg var eg kreftsjuk igjen, men no midt oppi ein pandemi som framleis herjar for fullt. Dette er eg ikkje åleine om.

Det einaste som kan gjere meg frisk, er transplantasjon av stamceller, og den får eg ikkje dersom eg blir smitta av korona. Cellegifta angrip ikkje berre kreftcellene i kroppen, men også dei friske cellene.

Derfor har eg eit immunforsvar som er lik null. Ikkje målbart. Det vil seie at eg er meir mottakeleg for infeksjonar og kan bli lettare sjuk enn andre.

Likevel er det nokon som berre må trasse strenge tiltak, bryte smittevern og karantenereglar. I helga las eg at politiet måtte rykke ut for å stoppe ulovlege festar rundt om i landet. Alt dette for litt fest og moro?

Eg kallar det egoisme og rein idioti.

Me får dagleg informasjon om kor alvorleg situasjonen er. Likevel aukar smitten fordi folk ikkje bryr seg. Dei fleste av oss gjer ein iherdig innsats, og godt er det, men det hjelper lite når nokon tar altfor lett på dette viruset.

Tru meg. Eg og saknar fest og moro. Det å vere i lag med andre utan å måtte halde avstand, og det å kunne få ein trøystande klem i ei tung tid. Kombinasjonen av kreft og korona gir meg ein avgrensa kvardag. Det er to ord som ikkje høyrer i hop.

Medan du kan gå i butikken, må eg få andre til å handle for meg. Eg lever i karantene, utanom turane til og frå sjukehuset. Det same må sambuaren min gjere, for at eg ikkje skal bli smitta.

Misforstå meg rett, eg veit at kvardagen er avgrensa for oss alle, men dette er ein unntakstilstand. Det vil bli betre. Me må gjere ein innsats saman, men kvar for oss.

Det treng vel ikkje vere så vanskeleg?

Me er alle råka av denne pandemien, men folk i risikogruppa er ekstra sårbare. Utan transplantasjon døyr eg, og blir eg smitta av korona, døyr eg. Ja, det er brutalt. Korona er brutalt.

Så hjelp meg, deg sjølv og alle andre ved å vere heime, vaske hendene og halde avstand.