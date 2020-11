Absurd anklage mot Fritz C. Rieber

Han var en visjonær samfunnsbygger, til beste for Bergen.

Fritz C. Rieber (i midten, uten hjelm) inspiserer Ulrikstunnelen under bygging i 1964. Han er flankert av fylkesmann Mons Lid (t.v.) og ordfører August D. Michelsen. Foto: Birkhaug & Omdal

Jørn Lekve Forfatter av boken «Til hjelp for andre i 140 år – Tordis og Fritz C. Riebers legat 1973-2013»

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Daglig kjører tusenvis av bergensere i sine biler på Fritz C. Riebers veg. Vi kan være enige i at bilbruken er altfor høy, og at klimautfordringene må tas på alvor.

Men å beskylde mannen som en av innfartsårene til Bergen er kalt opp etter, for den eksplosive økningen av bilbruk i moderne tid, virker ikke rett.

Fritz Carl Rieber (1903–1978) virket i en tid da Bergen var annerledes enn i dag. Ulrik Eriksen spør i et innlegg i BT 7. november om Riebers bidrag til byutviklingen egentlig er noe Bergen bør takke ham for?

Jeg mener at Bergen har mye å takke Fritz C. Rieber for.

Les også Innlegget som utløste debatten: «Da Rieber ribbet Bergen»

Han var uten tvil en visjonær næringslivsleder og samfunnsbygger. Å anklage ham for en utvikling som har ført til altfor mye biltrafikk i vår tid, virker urettferdig.

Da hans far døde i 1928, måtte 25 år gamle Fritz C. Rieber overta ledelsen av familievirksomheten Rieber & Søn AS. Bedriften hadde da 29 ansatte.

Da Fritz C. Rieber døde, hadde Rieber & Søn 1591 arbeidsplasser.

Det er altså hevet over tvil at han var en dyktig næringslivsleder. I tillegg engasjerte han seg aktivt i samfunnet. Bredden i hans engasjement var stort.

Han var opptatt av utdanning, kommunikasjon mellom mennesker, havneutbygging, byfornying og bygging av sårt tiltrengte nye boliger.

Jørn Lekve lanserte i 2013 boken om Fritz C. Riebers legat. Foto: Privat

Rieber ivret for nordisk samarbeid. Han arbeidet aktivt for utvikling av Arboretet på Milde, som ble åpnet i 1971. Siden har den botaniske juvelen vært åpen for alle. Årlig er det over 100.000 besøkende.

Eriksen har rett i at Rieber tok mange initiativ innen samferdselsutbygging; prosjekter som senere fikk samlebetegnelsen OPS, offentlig og privat samarbeid, for å løse store oppgaver.

Rieber var opptatt av å redusere den relative isolasjonen Bergen befant seg i kommunikasjonsmessig etter krigen, da stadig mer av transporten gikk på vei i stedet for til sjøs. Rieber var den store pådriveren for bygging av Puddefjordsbroen, Eidsvågtunnelen og forkortingen av Bergensbanen.

Rieber ga mye penger til allmennyttige formål. Han var en pådriver bak Grieghallen. Han ga store summer til Festspillene.

I tillegg var han og Tordis, hans kone, veldig opptatt av å bidra med midler til dem som hadde vanskeligheter i livet. I 1973 opprettet ekteparet «Tordis og Fritz C. Riebers legat». I snart 50 år har dette legatet i det stille gitt gaver til allmennyttige formål.

Les også Ingelin M. Hoff Larsen: – Fritz Rieber fortjener å bli kalt en av Bergens store helter

Ikke alt Rieber satte seg fore, fikk han til. Han hadde planer om å lage Norges nasjonalopera i et gjenfylt Store Lungegårdsvann. Han ville samle de fire næringsorganisasjonene i byen til én.

Vi vet i dag at Den Norske Opera ble reist et annet sted, og at Bergens Næringsråd ble etablert mange år etter Riebers død.

Eriksen er inne på noe i sitt innlegg: Ja, Nesttunbanen ble nedlagt. Ja, vi kan savne trikken. Men det er etterpåklokskap å klandre Rieber for at Bergen er blitt den mest utflytende og bilbaserte byen i Norge.

Han var en mann av sin tid. På 60-tallet var det knapt med biler og mangel på boliger. Jeg mener det er absurd å anklage Rieber for noe han gjorde i sin tid, sett med dagens øyne.

Ettermælet til Fritz C. Rieber bør etter mitt skjønn være at Bergen og bergenserne har mye å takke ham for.