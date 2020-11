Urimelig innreiseforbud for nordmenn

Min datter gleder seg til å komme hjem til jul. Men kravet om karantene på hotell betyr i praksis innreiseforbud.

Det virker som om regjeringen har glemt å tenke på nordmenn som jobber i utlandet, skriver Robert Næss. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Robert Næss Investeringsdirektør, Bønes

Det er forståelig at norske statsborgere må i ti dagers karantene når de ankommer Norge, men grensen mellom hvem som kan ha hjemmekarantene og hvem som må på koronahotell, er så tilfeldig at den har utviklet seg til en parodi.

Monica Mæland forklarte bakgrunnen for koronahotell til VG: «Det er for å sikre at karantenen blir overholdt og for å unngå at de smitter dem de er i karantene hos». Det hun egentlig sier, er at hun ikke stoler på at personer som ankommer Norge, oppfyller karantenekravene.

Men noen grupper stoler hun på. Nordmenn som gir blaffen i smittevern og tar seg en juleshopping, kan dra rett hjem i karantene og smitte resten av dem de bor med. I Norge stoler vi på boligeiere, så dersom noen kan vise til at de eier en bolig, så kan de fritt flytte inn i denne, selv om den er fylt opp med mange andre mennesker.

Byråkratene glemte først utenlandsstudentene. Det tok ikke mange minuttene fra mediene kunne slå fast at studenter kunne bli rammet, til at undervisningsministeren med et smil kunngjorde at de tar hensyn til denne gruppen.

Men av en eller annen grunn gjelder ikke det samme for nordmenn som etter endt utdanning i utlandet har fått seg en jobb i utlandet.

Min datter jobber i London. Som de fleste andre nordmenn gleder hun seg til å komme hjem til familien til jul. Men kravet om koronahotell vil gjøre det umulig for henne å komme hjem til jul i år.

Fordi nordmenn som jobber i utlandet ikke har like lang ferie som studenter, så vil koronahotell i praksis bety innreiseforbud. For vår del ville det være naturlig om hun tilbrakte karantene i huset vårt, hvor det er god plass til både henne og meg og min kone.

Det er vanskelig å forstå at en som har jobb, vil være dårligere til å overholde karantenen enn en student, eller en som har et skjøte på en bolig. Det virker jo også vilkårlig at utlendinger slipper koronahotell såfremt de skal jobbe. Er det ikke lenger så viktig med smittevern når bedrifter skal sikres billig arbeidskraft?

Det er bra med rask og resolutt ledelse, men det krever også at man må kunne justere forskriften hvis man ser at reglene blir urimelige. I dette tilfellet virker det rett og slett som om regjeringen har glemt å tenke på nordmenn som jobber i utlandet.

I så fall håper jeg at de endrer reglene før nordmenn i utlandet skal reise hjem til jul.