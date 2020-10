Har vi mistet kontrollen over smitten?

Smittetrykket er nå så høyt at byrådet må beskytte de utsatte gruppene bedre.

Teststasjonen på Flesland tilbyr frivillig koronatest. Men vi må spørre om de generelle smitteverntiltakene som smittetesting, smittesporing og karantene er gode nok, skriver lege Olav Reikerås. Foto: Marit Hommedal

Olav Reikerås Dr. med

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vi står nå foran den kalde årstiden, og vi får mer influensa enn vi gjør i den varme årstiden. Samtidig ser vi at koronasmitten når nye høyder. Er det slik at smitten kommer og går alt ettersom man slakker av eller strammer til? Eller er vi rett og slett i ferd med å miste kontrollen?

Etter sommeren økte koronasmitten. Det skjedde i klynger av unge og studenter og nådde ikke eldre og de med underliggende sykdommer som er risikogruppene. Den senere tid har smitten økt ytterligere. En årsak kan være at unge ikke tar smittevern like alvorlig som før, som BT har vist. Flere og flere mener også at omkostningene ved mange av dagens koronatiltak er for store og at økonomien blir ødelagt.

Lege og bystyrepolitiker for Sp, Olav Reikerås, ber byrådet innføre spesielle tiltak for å beskytte sykehjem og risikogrupper. Foto: Privat

Da kan vi spørre om de generelle smitteverntiltakene som smittetesting, smittesporing og karantene er gode nok. Særlig når det er opp til hver og en om de vil etterleve karantene eller ikke.

Eksempelvis har USA større kapasitet til smittetesting enn vi har, men fordi de ikke har kontroll, har de en dødelighet som er rundt 12 ganger så høy som vår når vi ser på folketallet.

Nå er smittetrykket blitt så høyt at det også rammer eldre og svekkede personer. Det ser vi ved at flere blir innlagt på sykehus. Den 27. oktober kom byrådet med innskjerpede smitteverntiltak. Disse fremstår som generelle med formål å redusere selve smittetrykket.

Men smittetrykket er så stort at det er vanskelig å se for seg at smitten vil bli redusert vesentlig med mindre vi stenger samfunnet ned slik vi gjorde i mars. For koronaviruset har vi blant oss til vi har fått vaksine eller flokkimmunitet. Og siden flere og flere reagerer mot smitteverntiltakene, må vi nå også komme opp med tiltak som har en direkte målsetting å beskytte risikogruppene.

Les også Eirin Eikefjord: Koronavinteren kommer

Da kan vi ta lærdom av Sverige. Der ser de nå på hvorfor de har hatt så høy dødelighet – og spesielt på sykehjemmene. De har pekt på at det er mange private sykehjem, de har liten bemanning på sykehjemmene og at mange arbeider i deltidsstilling.

Nettopp derfor bør vi sette av nok ressurser rundt de som er i risiko. Det kan vi gjøre ved å øke den kvalifiserte bemanningen på helseinstitusjoner ytterligere, spesielt på sykehjem, og da med heltidsstillinger. Et slikt spesielt og målrettet tiltak bør Bergen innføre, i tillegg til de innskjerpede smitteverntiltakene de alt har kommet opp med.

Men det har konsekvenser for budsjettet som utarbeides i disse dager. Så hva sier byrådet i en situasjon der det ser ut til at de er i ferd med å miste kontrollen?