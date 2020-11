Nå er det på tide å stenge utelivet

I praksis nærmer vi oss uansett et yrkesforbud.

Reglene for serveringssteder er nå i praksis så strenge at bransjen nærmer seg et yrkesforbud. Da er beste løsning at myndighetene stenger stedene og utbetaler kompensasjon, mener Heine Johansen. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Heine Johansen Politisk nestleder i Bergen Venstre og permittert restaurantør

Både regjering og byråd sier at nå er det på tide å være hjemme. Bergen kommune varsler at de vil pålegge alle som kan det, å ha hjemmekontor – og det er varslet flere strenge regler.

Helsebyråden sier at liv og helse må komme først.

Serveringsnæringen er blant dem som er hardest rammet av restriksjonene som er innført for å bekjempe korona. Bare 1-metersregelen gjør at stedene har mistet over halvparten av sin kapasitet.

Serveringsnæringen i Bergen har gjort en stor jobb for å sikre at det skal være trygt å gå ut å spise og drikke. De har gjentatte ganger fått ros av myndighetene for tiltakene de har satt i verk. Samtidig hjelper ikke det om næringen er aldri så flinke, om de ikke har gjester.

Når regjering og byråd innfører så strenge regler som de gjør nå, vil det ha så stor effekt på gjestetilstrømningen på serveringsstedene, at det reelt sett nærmer seg et yrkesforbud. Da er det på tide at serveringsstedene stenges av myndighetene.

Med en slik stenging må det følge en økonomisk kompensasjon som gjør at serveringsstedene kan møte sine faste utgifter, slik at vi kan sikre noen av de arbeidsplassene som er sterkest truet av tiltakene myndighetene innfører.