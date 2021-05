Dette er den eneste måten å være russ på i år

Skogrussen har de beste festplassene.

På bildet ser vi noen av «skogrussene». Fra v. Alice Gjellestad, Mitra Fagerli Rahman, Sophia von Wangenheim (oppi handlevognen), Mari Kvamsdal, Emma Ballestad, Tyra Fosheim Eide og Kamilla Bentzen. Foto: Ingrid Øvrebotten Lie

Mari Kvamsdal Elev, Langhaugen videregående skole

Det er utrolig mange voksne mennesker som oppfører seg svært uansvarlig for tiden, også blant russen.

I våre røde og blå dresser lyser det lang vei av våre smittevernbrudd, og vi får artikkel på artikkel i mediene om hvor uansvarlige vi er.

Dette innlegget er til den russen som ingen snakker om, og forhåpentligvis til inspirasjon for deg som allerede har fått kritikk. Nemlig til skogrussen.

Om det er et begrep som er blitt brukt lenge aner jeg ikke, men russen i 2021 er full av skogruss. Skogrussen er den russen som har funnet seg et sted å feste langt ute i skogen, langt unna byparkene, parkeringsplassene, de overfylte strendene, og langt unna nabolag med sovende babyer.

Skogrussen har de beste festplassene, med uendelig god plass til å holde avstand og med liten sjans for å forstyrre omverdenen. Dere har kanskje ikke fått med dere at denne skogrussen lusker rundt omkring, men det er hele poenget!

Mari Kvamsdal Foto: Privat

Det å være skogruss er den eneste gode løsningen i koronaens tid. Det er den eneste måten å samle nok folk til at ingen i klassen blir holdt utenfor, og uten at smittefaren øker.

For å fortjene tittelen skogruss, så må man være litt ansvarlig. Det holder selvsagt ikke med å dra ut i skogen og feste som man ville gjort for tre år siden. Nei, området må være såpass stort at avstanden holdes også etter fire øl, og deltakerne bør være mennesker du allerede omgås med i hverdagen.

En fast festgjeng er ikke bare nøkkelen på en god fest, men også nøkkelen til å unngå smitte. Skogrussen må selvsagt også rydde opp etter seg, og det godt. Det er ingen som vil gå på tur og møte på hundre ølbokser og fire sitteunderlag.

Hittil har klassen min hatt flere vellykkede kvelder som skogruss, og jeg tror ikke noen føler at de går glipp av russetiden sin.

Vi har møtt på noen utfordringer, men alt kan løses om man oppfører seg fint. Vi har f.eks. en skogruss på krykker, men hun kan trilles i handlevognen vi fikk låne av Kiwi (og leverte tilbake umiddelbart), og hun kan bæres opp den bratte delen av skogen.

Når vi har snakket rundt hverandre om hvem som skulle spørre grunneieren om lov til å være en plass, og vi plutselig får besøk, så er det å snakke hyggelig og ærlig med han om planene våre for kvelden nok til at han lar oss bli. Både grunneieren og butikksjefen på Kiwi heier nemlig på skogrussen.

Om du fikk lyst å prøve deg på skogrusslivet, så har jeg laget et par tips til deg. Jeg kan love deg at du ikke kommer til å angre!

Finn en plass der du vet at ingen andre enn din gjeng skal være.

Hold deg til den samme gjengen.

Velg en plass som er åpen nok til at du ser bosset ditt (eller fest til det blir lyst igjen).

En av dere bør være edru, det er lett å skade seg i skogen.

Ta med deg: bosspose og pantepose, lommelykt, høyttaler, førstehjelpsskrin, lommelader og nok klær!

Pass på at ingen vandrer vekk alene ut i skogen, vi vil ikke miste noen skogruss.

Ta med ekstra vann og niste, om ikke du får behov for det, så trenger sikkert en kompis.

Ta godt vare på hverandre!