«Kvifor amma du i berre ti veker?»

Følelsen av å ikkje få til å amme, unner eg ingen.

Vi må kunne styrke ammehjelpa i Noreg utan å påføre meir skam og skuld på dei som slit med amminga, meiner Marte Leirvåg (H). Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Marte Leirvåg Bystyrerepresentant (H) i Bergen, utvalg for barnehage, skole og idrett

«Kvifor amma du i berre ti veker?» Eg blei satt ut. Spørsmålet kom frå legen som skulle undersøke om klumpen eg hadde oppdaga i det eine brystet kunne vere kreft.

Eg stotra meg fram til «me fekk det ikkje til» og håpa vi kunne avslutte samtala der. Men eg tok feil.

«Ti veker er lite! Oppsøkte du alle tilbod om ammehjelp?» Eg var rysta. Det er fire år sidan eg sleit meg og sonen min gjennom ti veker med amming som eg i ettertid har tenkt at var ti veker for mykje!

«Ja! Me var på alt som var tilgjenge – Haukeland, helsestasjonen, vi googla oss i hel og bytta ammepute kvar dag!»

Eg kjende meg irritert. Kvifor skulle dette vere så viktig å greie ut akkurat no?

«Vi har alle eit sjølvstendig ansvar for å førebygge alvorlege sjukdommar. Å amme førebygg brystkreft.»

Det vart heilt stilt. Tårene sprengde på der eg sat i det mørke rommet heilt åleine med ein lege som indirekte sa at «har du brystkreft no kan du takke deg sjølv».

Erfaringa frå barseltida velta over meg. Fødselsdepresjonen, presset frå folk rundt om at amming var heilt avgjerande for at sonen min skulle få eit godt liv og følelsen av å ikkje strekke til.

BT-kommentator, Gerd Margrete Tjeldflåt, meiner tilbodet om ammehjelp i Noreg må styrkast. Det er eg heilt einig i. Men vi må greie å gjere det samstundes som vi styrkar informasjonen om eit første barneår utan amming.

Hjelp må ikkje føre til skam, skyld eller om du lurer på om det er deg det er noko gale med. Hjelp handlar også om å trygge deg i at det går bra – sjølv om du ikkje ammar! Og nei, du får ikkje automatisk brystkreft.

I 2017 blei sonen min og eg overlaten til tilfeldige jordmødrer som heldigvis sa det rette, og ei dansk Facebook-gruppe for flaskeborn. Eg veit ikkje korleis det er i dag, men eg antar at det ikkje har utvikla seg stort. Me har med andre ord ein lang veg å gå.

Eg sa ikkje noko meir til legen på Haraldsplass den dagen. Og klumpen var av den gode sorten! Heldigvis. Men eg vonar ingen må oppleve det same. For følelsen av å ikkje få til å amme, unner eg ingen. Heller ikkje det evigvarande maset om kvifor du ikkje gjorde meir tilbake i 2017, den dag i dag.

Ja – klaga er levert på denne legen. Ingen skal møte helsevesenet på denne måten i 2021. Og eg oppfordra alle som har opplevd det same om å gjere tilsvarande.