Vil politikarane eigentleg snu sentraliseringa?

Det vil krevja politisk vilje til å endra balansen mellom makt og investeringar i det sentrale austlandsområdet og landet elles.

Ole Øvretveit er dagleg leiar i den nye tankesmia Initiativ Vest. Foto: Tommy Ho / Initiativ Vest

Ole Øvretveit Dagleg leiar, Initiativ Vest

2021 er i gong og sjølv om koronapandemien vil prege både liva våre og den politiske debatten også denne våren, så nærma vi oss så smått stortingsvalet. Valkampen bør handle om kva politikarane våre vil gjera i åra som kjem for at Stine (13), Kari (43) og Jens (82) framleis skal kunne leva gode liv.

«Godt nytt år, Vestland!» skriv statsminister Erna Solberg og stortingsrepresentant Ove Trellevik i Bergens Tidende 01. januar og slår i same slengen fast at «Frykten for sentralisering er forståelig». Det er i seg sjølv interessant nok at partiet Høyre, som har styrt og stått bak ei rekke reformer dei seinare åra, ser det som føremålstenleg å slå fast dette i ei nyttårshelsing til vestlendingane.

Enno meir interessant ville det derimot vore om dei, og andre norske politikarar, kunne ha gitt konkrete svar og tankar om kva dei vil endra. Likevel helser vi velkomen at tematikken alt vert sett på dagsorden av statsministeren på årets fyrste dag.

Sentraliseringa i Noreg er ein trend som har vart over tid og på tvers av politiske fleirtal i Stortinget. Unge menneske flyttar frå bygdene til byane, der fleirtalet av universitet, høgskular og arbeidsplassar ligg. Igjen vert distriktskommunar med ei stadig aldrande befolkning. Men det er ikkje berre mellom små kommunar og store byar det er store forskjellar. Også mellom Oslo og andre store byar er forskjellane kva gjeld utvikling store, noko som med anna kan illustrerast av utvikling i bustadprisane dei seinare åra.

Ein graf frå Holbergfondene frå 2020 syner utviklinga i forskjellen på kvadratmeterprisen for leilegheiter i Oslo og Stavanger frå 2012 til 2020. Medan prisen i Stavanger i 2020 er om lag den same som den var i 2012, 47.000 kroner pr. kvadratmeter, har kvadratmeterprisen i Oslo på dei ni åra auka frå om lag 50.000 kroner til 85.000 kroner. Veksten og utviklinga i Oslo-området er heilt annleis enn i resten av landet, der fleirtalet av statlege arbeidsplassar ligg og den store veksten i nye jobbar kjem.

Om ein skal stogge eller til og med snu denne trenden, vil det krevja stor politisk vilje og substansielle endringar, anten det er Jonas, Erna eller Trygve som skal leia regjeringskonferansane neste haust. Vi veit at mange av dei næringane som vi som nasjon skal leve av framover, som havnæringane og energisektoren, er lokalisert langs kysten. Desse næringane og nye grøne næringar er viktige komponentar i framtidas norske næringsliv. Desse er difor naturlege motorar i utviklinga av regionar, tettstader og distriktskommunar rundt om kring langs kysten vår. I andre regionar bør andre naturlege næringar vera det same. På denne måten kan ein vidareutvikle spesialiserte regionar med nokre store og tunge motorar.

I haust har det kome fleire utgreiingar med titlar som «Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn» (NOU 2020:12) og «Det handler om Norge» (NOU 2020:15), der ein peikar på mykje av den same skildringa av utviklinga, og der ein samstundes lyftar fram ei rekke forslag til tiltak og endringar som kan snu utviklinga. Om vi ynskjer at det skal bu, leve og arbeide folk i heile Noreg er det dei neste 10–15 åra vi må tak i desse spørsmåla. Vi meiner Victor Norman er inne på det når han under framlegginga av den eine sa at «det er ikke nok at distriktene er dårlige kopier av Oslo eller Bergen. De må være noe annerledes og utvikle et særpreg».

Bustadprisane er langt lågare på Vestlandet enn i Oslo. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Om det skal lukkast, må politikarane sikre at det grunnleggande tenestetilbodet er på plass, som barnehagar, skular, helsevesen, infrastruktur og fritidstilbod. Dette vil også krevja politisk vilje til å endra balansen mellom makt og investeringar i det sentrale austlandsområdet og landet elles. Samstundes må ein gjeva kommunane det verkemiddelapparatet og dei rammene som trengst for at dei skal kunne utvikla sitt særpreg og dyrke sine fordelar.

Partimålingane i 2020 kan ikkje sjåast på som noko anna enn at folket har sterke meiningar om utviklinga vi er inne i, og det er liten tvil om at spørsmål kring sentralisering og forholdet mellom vil verta ein viktig del av den komande stortingsvalkampen. Kan det tenkjast at utviklinga vi no har sett over tid på sikt vil bryte ned tilliten mellom folk og mellom institusjonar? Og er det i so fall ein villa politikk? Kan den digitale utviklinga og lærdommar frå 2020 opne nye dører?

Dei som har dei beste svara og tiltaka, vil ha gode sjansar til å kapre folkets gunst og å vinne valet i 2021, og når dei har vunne bør dei raskt setje i gong med å gjennomføre tiltaka.