Slik burde politikerne løst vedfyringen

Erstatningssummen er i seg selv en provokasjon.

1. januar i år ble det forbudt å fyre i åpen peis i Bergen. Det er urimelig, mener innsenderen. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Erik Thulin Paradis

Vedtaket om forbud mot åpne ildsteder og ikke-rentbrennende vedovner trådte i kraft 1. januar i år. Det kan virke som om vi bergensere godtar dette alvorlige inngrepet fra det offentlige, uten nevneverdige motforestillinger.

Formålet er jo godt, ingen ønsker å forurense. Da må jo et slik kommunalt tiltak være riktig og betimelig.

I en by hvor regn og vind er normalen store deler av året, burde Bergen kommune finne andre løsninger, som for eksempel forbud om bruk i visse perioder. I dag mottar vi SMS-varsler om luftkvalitet, anmodning om å ikke bruke bilen, eller eventuelt «redusere» bilbruken med bilnummerreferanse.

I en digital verden burde det være en enkel sak for kommunen å «forby» vedovnsbrenning i perioder med dårlig luftkvalitet. Alle andre dager burde det være lov å bruke vedovnen eller peisen sin, gammel som ny.

Er der en forholdsmessighet mellom antatt redusert svevestøv og det omfattende inngrep kommunens vedtak betyr for innbyggerne?

Påbudet gir automatisk stor verdireduksjon, og man blir i beste fall tilbudt 5000 kroner for å sanere en ovn. Summen er i seg selv en provokasjon. Å fjerne en vedovn, montere en ny rentbrennende ovn, og bygge om en integrert peis – som ofte utgjør en del av husets egenart – koster store summer.

I beslutningsgrunnlaget til kommunen kan man lese at forurensningsforskriften ikke pålegger kommunen tiltak rettet mot svevestøv, da de årlige middelverdiene ligger langt under grenseverdiene.

At Bergen kommune mener å vite at deres vedtak er på trygg grunn juridisk, er det ingen som har testet i rettsapparatet. Nylig har vi sett eksempel på at kommunen ikke alltid har den nødvendige juridiske ryggdekning når de setter i vedtak ut i live.

Det er å håpe at et nytt flertall ved neste kommunevalg ser urimeligheten og omgjør vedtaket. Skulle dette bli stående med en begrunnelse knagget på miljøhensyn, burde fylkeskommunen kunne overføre litt av de årlige bompengeinntektene til Bergen kommune, slik at kommunen kan tilby en erstatningssum som står i forhold til de faktiske kostnader utskifting medfører for eierne.