Jeg er rystet etter en busstur i koronatiden

Bussen var stappfull. En mann satte seg i setet ved siden av meg, oppå sekken min.

Publisert Publisert Nå nettopp

Jeg ønsker at min reisevei skal være trygg og covid-fri, skriver Nina Sofie Halvorsen (19). Foto: Privat

Debattinnlegg

Nina Sofie Halvorsen (19) Alversund

Jeg bor i Alversund og studerer i Bergen sentrum. Som student har ikke jeg råd til bil. Vanligvis skaper ikke det store utfordringer, heller ikke i disse covid-19-tider.

Gjennom hele pandemien har jeg klart å unngå å ta bussen frem og tilbake til sentrum. Dette er hovedsakelig fordi jeg har hatt digitale forelesninger, men noen ganger må jeg møte fysisk opp på skolen, slik som på fredag i forrige uke.

Jeg satt på med min far til sentrum, men måtte ta bussen hjem igjen. Det ble ingen fornøyelse!

Busstoppet var stappfullt. Jeg var faktisk redd for ikke å komme med, der jeg sto og ventet. Da bussen etter hvert rullet inn på busstoppet, var det akkurat som å se en magnet bli dratt forbi en haug småspiker.

Folk trykte seg sammen, uten tegn til enmetersregelen eller andre former for smittevern.

Les også Slik bruker du munnbindet riktig

Jeg havnet rett foran døren da bussen stoppet, så jeg var heldig og kom med. Men det resulterte i at jeg ble dyttet av alle rundt og bak meg inn på bussen.

Jeg fant meg omsider et sete lenger bak. Gitaren og sekken satte jeg i setet ved siden av meg, for å signalisere at jeg ikke ønsket noen ved siden av meg.

Dette for å gjøre mitt beste for å opprettholde én meters avstand.

Det tok ikke lang tid før nærmest alle setene i bussen var fylt opp, inkludert dem som var merket med «ikke bruk». I tillegg sto det folk tettpakket i midtgangen.

Bussjåføren ga ingen tegn til informasjon om smittevern, ga ikke beskjed om at bussen var full, og begynte å kjøre.

I Åsane gikk halvparten av passasjerene av. Det ble litt bedre plass, men fortsatt sto noen.

Så, uten å si noe og uten å se på meg, satte en mann seg ned i setet ved siden av meg, oppå sekken min, der blant annet PC-en min og brillene mine lå. Han skubbet hardt i gitaren min for å få litt plass til bena, og der satt han.

Uten respekt for meg, mine ting eller covid-19.

Jeg ble virkelig rystet av denne hendelsen. Ikke bare over mannen som satte seg på tingene mine, men også over busselskapet som ikke setter inn ekstra busser, og bussjåføren som fortsatte å slippe inn folk, selv om det var umulig å overholde én-meters-regelen.

Myndighetene ser ut til å gi fullstendig blaffen i hvordan smittevernreglene overholdes i kollektivtransporten rundt omkring i landet.

Uansett hvilke fordommer folk måtte ha til meg som student i disse covid-tider, er jeg en person som gjør alt jeg kan for å følge smittevernreglene.

Jeg spriter meg og vasker hendene ofte, og holder én – om ikke to – meters avstand til dem som ikke er i min nærmeste familie.

Jeg har ikke annet valg enn å ta kollektivtransport til jobb og skole. Da ønsker jeg at min reisevei skal være trygg og covid-fri.

Hva synes du om det innsenderen opplevde på bussen? Skriv gjerne noen ord i kommentarfeltet!