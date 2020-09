Me må hjelpa reiselivet gjennom koronakrisa

Regjeringa si «vente og sjå»-haldning gjev grobotn for meir uvisse i ei næring i djup krise.

Det er tomt for turistar på Bryggen og Fisketorget. Det er naudsynt å tenkja langsiktig for å ta vare på reiselivsnæringa på Vestlandet og i resten av landet, skriv Nils T. Bjørke (Sp). Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Nils T. Bjørke Stortingsrepresentant (Sp)

Nils T. Bjørke (Sp) etterlyser sterke og langvarige tiltak for reisenæringa. Foto: Senterpartiet

Reiselivet i Bergen treng hjelp. Cruisebåtane kjem ikkje, og det er tomt for turistar på Bryggen og Fisketorget. Slik er situasjonen for reiselivet over heile Vestlandet no.

Reiselivsbedriftene våre er tradisjonsrike og solide føretak med lang erfaring. Dei har ein unik kompetanse og infrastruktur, som me er avhengige av at klarar seg gjennom koronakrisa, når Vestlandet skal ta i mot turistar i framtida.

Stortinget har vedteke ei kompensasjonsordning for reiselivet som opphøyrde 31. august. Den burde vore forlenga til ny ordning er på plass. Heile næringa meiner at det er viktig å føra vidare tiltaket med ein låg momssats på 6 prosent.

Ordninga går ut 31. oktober. Då skal satsen hevast til 12 prosent. Dette er ikkje godt nok.

Koronakrisa vil vara ved i lang tid framover, og det er naudsynt å tenkja langsiktig for å ta vare på reiselivsnæringa. Då kan ikkje regjeringa arbeida etter ei «vente og sjå»-haldning, slik vi er vitne til no. Det gjev grobotn for meir uvisse i ei næring i djup krise.

På kort sikt må regjeringa vidareføre dei ordningane som er vedtekne ut året, og så vurdera kva som må til på lenger sikt.

Senterpartiet har alt gjort framlegg om at den låge momssatsen skal gjelda ut 2021. I tillegg meiner me at kompensasjonsordninga må halda fram, og at krav om tilbakebetaling av kriselåna må utvidast frå tre til seks år.

Reiselivet skal ikkje tilpassa seg krisa ved å legge ned, men ved å verta eit endå betre vertskap for nordmenn og utlendingar på reise.