Høyre, året er 2020, ikke 1935

Høyre prøver å ta Norge tilbake i tid.

Høyres siste politiske forslag viser helt klart at vi trenger en ny Arbeiderparti-ledet regjering, mener Benjamin Jakobsen (til venstre) og Endre Toft i AUF Vestland. Foto: Privat

Debattinnlegg

Benjamin Jakobsen, ungdomskandidat for AUF i Vestland, Endre Toft, fylkesleder for AUF i Vestland

Lørdag 5. september kunne man i BT lese at Silje Myren Johansen fra Høyre tar til ordet for å stoppe regjeringens enorme pengesløsing:

«Det hjelper ikke med klimademonstrasjoner, om vi unge ikke også stopper politikernes pengesløsing.»

Løsningene er tydeligvis enkle. Man skal få mindre penger når man er syk. Eldrehjem, barnehager og sykehus skal privatiseres. Studenter må begynne å betale for graden sin.

Dette føyer seg bare inn i rekken av nok et forsøk fra Høyre på å bygge ned velferdsstaten vår.

I disse dager er Høyres programkomité i full gang med å utvikle en plan for fremtidens Norge. Så langt er utdatert høyrepolitikk det eneste vi har fått servert.

Komiteen foreslår blant annet at staten skal selge seg ned i Equinor, at gratisprinsippet i høyere utdanning skal fjernes, og at ungdommer skal jobbe på luselønn i midlertidige stillinger som er unntatt arbeidsmiljøloven.

Fremtidens Norge skal altså bygges på mindre inntekter til staten, mindre velferd til vanlige folk, utdanning som kun er forbeholdt dem med penger, og et arbeidsliv der ungdommer utnyttes.

Selv om Høyres spinndoktorer jobber overtid med å fremstille dette som fremskritt, er dette bare nok et forsøk på å ta Norge tilbake i tid. Legger vi til den foreslåtte innskrenkingen på kvinners rett til abort, minner dette så langt mer om et program for 1930-tallet enn for 2021.

Norge står overfor store utfordringer. Vi har en pandemi som lammer store deler av norsk økonomi, 110.000 barn vokser opp i fattigdom, klimakrisen forverres for hver dag som går, og det norske samfunnet er mer polarisert enn på lenge.

Dette er ikke utfordringer som løses med gammel høyrepolitikk. Høyres siste politiske forslag viser helt klart at vi trenger en ny Arbeiderparti-ledet regjering. En regjering som styrker arbeidsfolks rettigheter, som skatter dem med milliarder på bok, slik at de 110.000 barna som nå vokser opp i fattigdom, får like muligheter som andre barn.

Vi trenger ikke mindre fellesskap. Historien har lært oss at store utfordringer løser vi best sammen.