Gamle bygg på Mindemyren må få nytt liv

Vi må slutte å tenke på bebygde tomter som «blanke ark».

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Mindemyren er i ferd med å bli totalt forandret som følge av bybaneutbygging og byutvikling. Innsenderen håper det blir mulig å gjenbruke mange av de gamle industribyggene i området. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Debattinnlegg

Anne Sofie Handal Bjelland Høyskolelektor, Institutt for Byggfag, HVL

Nå ser vi Fylkesbygget forsvinne bort i grus, støv og avfall. Det er et mektig skue å se dieseldrevne rivemaskiner spise opp en bygning. Jeg håper dette blir det siste bygget vi ser rives i sin helhet i Bergen.

Bygg- og anleggsbransjen står for cirka 30 prosent av alt avfall i Norge, og cirka 40 prosent av dette igjen er fra rivingsprosjekter. Vi river over 22.000 bygg i Norge på årsbasis.

Ser vi over gaten fra Fylkesbygget, står Media City Bergen i all sin prakt. Bak fasaden finner vi en betongkonstruksjon som fikk nytt liv. Enorme mengder utslipp spart. Det er de bærende konstruksjonene av betong og stål som er mest utslippsdrivende, men også de med størst gjenbrukspotensial.

Følger vi bybanetraséen litt lenger ut av sentrum, kommer vi til Mindemyren, det store industriområdet som skal transformeres til et urbant byområde med bolig og næring. På området står det veldig mange bygg i dag, mange med solide bærekonstruksjoner. Jeg håper vi gjenbruker noen av dem, og at Mindemyren ikke betraktes som et blankt ark.

Det blåser en grønn vind over byggebransjen og dens viktigste budskap i disse dager er gjenbruk. Medlemsorganisasjonen Grønn byggallianse publiserte i 2019 tipsheftet «Tenk deg om før du river» til eiendomsforvaltere som sitter med eldre bygg, og har til hensikt å få flere til å rehabilitere og fornye eksisterende bygninger heller enn å rive.

For det er ikke enkelt å gjøre denne vurderingen, spesielt ikke med et kunnskapsgrunnlag, rammer og regelverk som har hovedfokus på nybygg.

Eldre bygg har ofte lav takhøyde sammenliknet med dagens standard. Dette gir utfordringer med tekniske føringer, så vel som dagslys. Andre typiske utfordringer er potensielle forurensninger og manglende bæring i bygget, spesielt om man ønsker å bygge på en etasje eller to. Dette fører til at kostnadsvurderingen ofte lander på rivningsalternativet.

Men kan vi ta oss råd til det egentlig?

Miljøgevinsten fra å rehabilitere og fornye eksisterende bygninger heller enn å rive, er enorm. Men det er også andre fordeler. Ved å ta utgangspunkt i konstruksjonene som allerede står der, blir det mindre riving og mindre bygging, noe som gir redusert byggetid. Penger spart.

I kommuneplanen for Bergen kommune som ble vedtatt i 2019, kreves det nå klimagassregnskap ved valg mellom rivning og bevaring for bygninger over 1000 kvadratmeter.

Avgjørelsen om å rive eller bevare er helt avhengig av hvilke parametere en vurderer. Den forholdsvis nye parameteren klimagassutslipp begynner endelig å få sitt rammeverk og er i ferd med å gjøre seg veldig gjeldende. Den vil bidra til å drive frem innovativ arkitektur og løsninger for eldre bygningskonstruksjoner som gjør at de får forlenget liv og kan levere ønsket funksjon.

I nærliggende fremtid vil dette kunne danne grunnlag for lovgivning, men også prising av kommunale gebyrer og liknende. Det vil lønne seg å bruke bygninger om igjen.

Det er selvsagt utfordringer. Hvordan innarbeide det eksisterende i et nytt og moderne konsept? Hvordan garantere for at de brukte bygningsdelene har nok levetid igjen?

Vi er mangler kunnskap. Men noen har den, og noen har gjort det før. Betong- og stålkonstruksjoner har en veldig lang levetid, gitt at de er bygget riktig. Skader og svakheter lar seg lett oppdage ved enkle undersøkelser. De kan forsterkes, forlenges, bygges på og bygges ut. Vi må bare gjøre det. Og de bygningsdelene vi ser oss nødt til å ta bort kan gis nytt liv på andre prosjekter og således gi oss et bedre klimagassregnskap.

Jeg håper vi fremover ser strukturer på Mindemyren få nytt forlenget liv i en moderne kontekst. Jeg håper jeg kan gå på visning og finne brosjyrer som forteller meg at dette er en av byens mest miljøvennlige leiligheter da den består av gjenbruksmaterialer og gjenbrukskonstruksjoner.

«Det grønneste bygget er allerede bygget.» – Arkitekt Carl Elefante