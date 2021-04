Seriøsitetskrav er, helt seriøst, bra for alle

Vi jobber for et ordentlig arbeidsliv, uansett bransje.

Å kjempe for et trygt arbeidsliv for alle er selve politikken vår, skriver Roger Valhammer i sitt svar til Anne Rokkan. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Roger Valhammer Byrådsleder (Ap)

Svar til «Hei, hvordan er formen her? Har du husket å betale skatt i år?» av Anne Rokkan (BT 29. april):

Reiselivs-, utelivs- og serveringsbransjen sliter. Mange har mistet jobben eller er permitterte. Eiere og ansatte er frustrerte. Derfor har vi krevd kraftfull kompensasjon, og fått den raskt og ubyråkratisk ut i de pakkene vi har mottatt.

Derfor har vi fordelt størstedelen av pengene til serveringsbransjen. Viktigheten av bransjen for byen og folks arbeid har gjort at vi har strukket oss for å holde kraner og kjøkken åpne i Bergen.

Men det er ingen motsetning mellom å prioritere bransjen og å stille minimumskrav til den.

Det er ingen politisk markering, men selve politikken vår: å kjempe for et trygt arbeidsliv for alle. Da stiller vi krav, til treningssenter- og serveringsbransjen, til byggebransjen, i anbud og innkjøp. Og vi stiller krav til oss selv som kommune – om lærlinger, hele, faste stillinger og i å få bukt med brudd på arbeidsmiljøloven.

Det er de seriøse aktørene og de ansatte, som tjener på det. De useriøse taper.

Her i byen skal vi ha et ordentlig arbeidsliv, uansett bransje.