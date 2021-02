Pengene må nå frem til skolene

Vi bevilger milliarder til kommunene for koronatiltak, da må de ikke kutte i budsjettene til skoler og barnehager.

Kunnskapsminister Guri Melby Foto: Lise Åserud/NTB

Guri Melby Kunnskaps- og integreringsminister (V)

Regjeringen har vært tydelig på to ting i skolepolitikken gjennom hele pandemien.

For det første har vi vært tydelige på at barn og unge skal settes først. Det betyr blant annet at vi vil tilrettelegge for mest mulig fysisk opplæring på skolen. Skolene og de ansatte har strukket seg langt for å få til mest mulig fysisk opplæring – også på rødt nivå.

Rødt nivå medfører store utgifter. En undersøkelse viste at kun åtte av 100 skoler har fått dekket utgifter i forbindelse med pandemien. Det holder ikke, skriver Guri Melby. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

For det andre skal det ikke stå på pengene. Regjeringen har vært tydelig på at kommunene skal få de midlene de trenger for å håndtere pandemien.

Korona medfører store utgifter for skolene, særlig på rødt nivå. Det koster å skaffe ekstra transport, lokaler og vikarer. Det koster også å være i beredskap, og ha ekstra ressurser tilgjengelig i tilfelle smittesituasjonen endrer seg raskt, slik den nå har gjort på Vestlandet.

Kommunene fikk nærmere 19 milliarder kroner ekstra for å håndtere pandemien i fjor, deriblant betydelige skjønnsmidler Statsforvalteren fordeler til kommuner etter behov.

Så langt i år er det bevilget nye 8,6 milliarder kroner til kommunene. Disse pengene skal blant annet gå til skoler og barnehager, og mange kommuner har heldigvis prioritert dette.

Likevel – det kommer meldinger om at pengene ikke når frem til skolene som trenger dem.

Rådalslien var en av flere skoler som måtte holde stengt sist mandag. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

I en undersøkelse fra Utdanningsforbundet svarte for eksempel kun åtte av 100 skoler at de har fått dekket utgiftene de har hatt i forbindelse med koronapandemien. Det holder ikke.

Midlene fra regjeringen er ikke øremerket til skolene. Det er fordi regjeringen ikke ønsker å detaljstyre hvordan kommunene skal bruke koronamidlene. Hvis staten skulle følge pengene helt frem til elevene, måtte kommunene ha søkt om penger basert på noen krav og kriterier. Dette ville sannsynligvis tatt lang tid, betydd mer byråkrati – og viktigst av alt – ikke truffet de mange ulike behovene i kommunene.

Norske kommuner har ulike utfordringer – til vanlig og nå under pandemien.

Gjennom pandemien har de hatt ulikt smittetrykk, med ulike tiltaksnivåer i skolen. Noen kommuner har få barn og store avstander. I andre kommuner er situasjonen den motsatte. Derfor mener vi at beslutningene skal tas av dem som kjenner situasjonen i sin kommune best. Det er lokaldemokrati og tillit i praksis.

Også dette semesteret kommer til å være preget av korona og uforutsigbarhet. Den siste tiden har vist oss hvor raskt et smitteutbrudd kan gjøre det nødvendig å gå fra gult til rødt nivå i skolen. Dersom skolene skal klare overgangen på en god måte, må de ha ekstra ressurser i bakhånd.

Barn og unges utdanning skal prioriteres lokalt, og regjeringen vil fortsette å bevilge pengene som trengs nasjonalt. Dette semesteret kommer til å kreve mye av skolene, slik de siste ti månedene også har krevd mye.

Over hele Norge trenger vi lokalpolitikere og kommuneledelse som stiller opp og gir skolene de midlene de trenger.