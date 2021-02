Regjeringen har min fulle støtte

Skjønner ikke folk at myndighetene gjør så godt de kan?

Uten tiltak vil smitten eskalere, skriver Malin Ali. Foto: Privat

Malin Ali Kristiansand

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Helsedirektoratets befolkningsundersøkelse viser at støtten til koronatiltakene har aldri har vært lavere. Jeg forstår det ikke.

I et år har vi fått intens informasjon, likevel er det mange som ikke forstår alvoret? Regjeringen har min fulle støtte, de gjør en kjempejobb!

Vi har jo alle sett at smittetallene går nedover, og det burde vel være bevis godt nok på at tiltakene virker? Jeg lurer på hvilket scenario de som er imot ser? For uten tiltak vil smitten eskalere. Vi kan blant annet se til Sverige – er det greit med dødstallene vi ser der?

Helseminister Bent Høie og statsminister Erna Solberg har fått både skryt og kritikk for håndteringen av pandemien. Foto: Jil Yngland, NTB

At folk er lei er helt forståelig, men det er viktig å ha innsikt i hvordan ting faktisk blir hvis vi kommer i en situasjon der mennesker dør. Ikke bare av korona, men også̊ andre kritisk syke, fordi det ikke er tilgjengelig helsehjelp.

Jeg tenker det er viktig å huske på at det å savne noe, følelsen av å være lei, og at ting ikke er akkurat som man vil det skal være, ikke nødvendigvis betyr at ting er dårlig håndtert.

Vi skal selvfølgelig ha lov til å engasjere oss, for å få tydeliggjort behovet for å ta grep om det vi mener bør endres.

Myndighetene prøver så godt de kan å strekke til, selv om det er et forbedringspotensial på mange arenaer i samfunnet, uavhengig av pandemien.

Jeg synes vi skal minne hverandre på hvor heldige vi faktisk er, vi som har helsen i behold. Det kan være så mange mennesker som ikke får oppleve å gå tilbake til den «normale» hverdagen vi andre prater om.

Vi skal være glade for tiltakene – de er der for å beskytte hverandre!