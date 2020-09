Hvem er egentlig disse ufordragelige NHH-studentene?

Etter koronautbruddet på NHH har Excel-knoterne med aksjesveis i Sandviken igjen blitt offer for debatt.

Medias søkelys er konstant rettet mot Helleveien, hvor det leter etter feil. Resultatet er at studenter på NHH blir kollektivt dømt basert på enkelthendelser, skriver Syver Hanken. Foto: Alice Bratshaug

Debattinnlegg

Syver Hanken NHH-student

BTs podkast «Nokon må gå» nyter å harselere med det de kaller «den årlige NHH-skandalen». Smittefarlig festing blir satt inn i en lang rekke hendelser som nok et bevis på at morgendagens ledere er et trist skue. Noen eller noe må definitivt gå. Jeg foreslår at

det blir medias dekning av NHH.

Før noen kommer meg i forkjøpet, sier jeg det like gjerne selv: Mye kan bli bedre på NHH. Tidvis gjør NHH-studenter dumme ting. Debatten i 2018 om metoo og studentmiljøet var helt på sin plass. Alle jeg har møtt på NHH setter pris på selvkritikken. Ingen har heller noe problem med å forstå at deler av det pågående smitteutbruddet er et resultat av dårlige beslutninger. Hvorfor blir likevel nye og gamle anekdoter alltid et bevis for hvor fæle NHH-ere er?

Fordømmelse fra pressen er ikke noe nytt for oss. I 2018 slo Eva Grinde (DN) fast at «slike sjefer vil ikke gamle Norge ha», Davy Wathne at det endelig var en av deres egne som så «galskapen, hykleriet og selvforherligelsen» og Frode Bjerkestrand i BT erklærte NHH som en egen planet. Hans kone hadde tross alt gått der på 90-tallet, og kunne bekrefte alt sammen.

For all del, vi tåler det så inderlig vel. Spørsmålet er om det stemmer.

Nesten 4000 mennesker har sitt daglige virke på NHH, over dobbelt så mange som bor på Nordnes. Om skolen hadde vært en by hadde den vært omtrent på størrelse med Odda. Da kommer folk til å tabbe seg ut fra tid til annen. Medias søkelys er konstant rettet mot Helleveien, hvor det leter etter feil. Resultatet er at studenter på NHH blir kollektivt dømt basert på enkelthendelser. Dersom en gruppe eller en person har gjort noe galt, blir det ført opp som et bevis på en hel skoles moralske forfall.

Alt det positive som skjer ved skolen får derimot lite oppmerksomhet. NHH Aid samler årlig inn hundretusener til veldedige formål. NHHS Green Team jobber for en mer bærekraftig utvikling på skolen og Rafto x NHHS jobber for mer bevissthet rundt menneskerettigheter. Inntrykket til de som har «vært innom NHH et par ganger» endrer seg likevel ikke.

Det er kanskje gøy å erte NHH-studentene, og vi tåler det ganske fint. Det er likevel underlig at med en gang det er snakk om NHH, så gjelder ikke vanlige regler lenger. Gruppetenkning er greit, nyanser kastes ut vinduet, og statistikk ser man glatt bort fra. NHH-ere er egoistiske tullinger. Sånn har det alltid vært, og alle vet det.

Realiteten er at folk på NHH stort sett er imøtekommende og trivelige. De engasjerer seg for at studiehverdagen skal bli best mulig for flest mulig. Undersøkelser viser også at studentene på NHH trives bedre enn på noe annet studiested i Norge. For å feilsitere Kong Harald: NHH-’ere er nordlendinger, trøndere, sørlendinger – og folk fra alle de andre regionene. NHH-ere liker Grieg og Kygo, Hellbillies og Kari Bremnes (men mest Kygo).

NHH-studenter er med andre ord helt vanlige mennesker. Noen av dem gjør feil av og til, og det kommer de til å fortsette å gjøre. Akkurat som folk fra Nordnes, Odda, TV 2 eller BT. Det hadde vært fint om man da diskuterte de feilene, heller enn hvorvidt vi alle er ufordragelige. For det er vi ikke.