Kva i alle dagar? Bussruta er erstatta med qr-kode

Vi kan ikkje gjere det slik at alle MÅ ha smarttelefon for å finne ut når bussen går.

Nedtagga busskur og ein qr-kode i staden for bussrute. Det møter busspassasjerar i Ladegårdsgaten. Foto: Pål Andreas Mæland

Marthe Hammer Fylkestingsmedlem og nestleiar utval for miljø og samferdsle (SV)

Eg nytter Skyss Reise mykje, altså appen som viser når bussen kjem til dei ulike haldeplassane, om bussen er forseinka, og for finne raskaste veg frå A til B.

Men når eg er ein ny stad, der eg er usikker på kva haldeplassen heiter, der eg ikkje er kjent med reiseappen, så veit eg at eg finn alltid ruteinformasjonen på haldeplassen.

Men så vart eg gjort kjent frå nokon som bur i Sandviken, at der hadde ruteinformasjonen plutseleg forsvunne og blitt erstatta av ein plakat med ein qr-kode og lenke til ein app! Kva i alle dagar, kva var dette?

Å fjerne ruteinformasjonen heilt, det kan ein ikkje fortsette med, skriv Marthe Hammer (SV). Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Som nestleiar i utval for samferdsle og mobilitet i Vestland fylkesting var dette heilt ny informasjon for meg. Eg har derfor spurt, og svaret frå administrasjonen og Skyss er at dette er ein avgrensa test på haldeplassane på linje 10, der nokre rutetabellar er erstatta av ein qr-kode, som via kamera på smarttelefonen tek deg til ei sanntidsvisning av ruteinformasjonen.

Men da må eg få komme med eit hjartesukk. Eg er veldig positiv til å ta i bruk ny teknologi, og veldig oppteken av at Skyss følgjer med i mobilitetstrendane.

Men å fjerne ruteinformasjonen heilt, det kan ein ikkje fortsette med.

Det er diverre framleis slik at mange ikkje har den digitale kompetansen, eller råd til, å tileigne seg denne informasjonen når den berre kjem gjennom ein qr-kode, kanskje spesielt eldre, men også nyankomne til Noreg, turistar og andre.

Dette er meldinga som passasjerar på linje 10 i Sandviken får på haldeplassen. Foto: Pål Andreas Mæland

Det burde vere mogleg å teste ny teknologi samtidig med at ein tek seg tid til å henge opp eit A4-ark med rutetidene, kanskje gi beskjed i forkant, kanskje ikkje starte i januar. Eg er veldig for å nytte dei moglegheiter som smarttelefon gir, og tala er krystallklare, fleire vi ha informasjonen på den måten.

Men vi kan ikkje gjere det slik at alle MÅ ha smarttelefon for å finne ut når bussen går. Vi må klare begge deler.