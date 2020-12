Jeg manglet åtte øre. Det kostet meg 200 kroner.

Hvor mye penger har staten tjent på sånt?

Gudrun Elise Løvås er ikke fornøyd med utbetalingsgrensen for frikortordningen. Foto: Privat

Gudrun Elise Løvås

Hvor mange hundre tusen eller millioner har staten i inntekt på det overskytende beløpet en har når en oppnår frikort for helsetjenester? Stortinget bestemte i 2014 at alle beløp under 200 kroner ikke skal utbetales.

Da jeg fikk mitt frikort, hadde jeg betalt inn 199,92 for mye. Det er åtte øre for lite for å få pengene igjen. Når betaling skjer elektronisk, noe det gjør om en bruker betalingsterminalen på legekontor eller betaler med kort ved polikliniske avtaler på sykehus, regnes hvert øre med.

Jeg har kontaktet Helse Norge. De viser til avgjørelsen i Stortinget 2014.

Bruker du betalingsterminal på apotek eller hos leger, teller hvert øre. Det kan få betydning for frikortet ditt. Foto: Chereliss / Shutterstock / NTB

Dagen etter at jeg hadde fått frikort, skulle jeg på apotek og hente ut medisin. Hadde jeg fått betalt min medisin kontant, ville jeg automatisk ha fått både de 199,92 kronene og det jeg betalte for medisinen tilbakebetalt av Helse Norge. Siden jeg hadde frikort nå, fikk jeg ikke betale.

Det sammme skjedde hos legen da jeg var der en uke etter at jeg fikk frikort. Jeg kunne ikke få betale for timen, og igjen; hadde jeg det, ville jeg fått tilbake mine 199,92 og det jeg ville lagt ut for legetimen.

Selvfølgelig er ikke dette den store summen å tape. Likevel, hadde beløpet vært 200,01, ville jeg ha fått pengene tilbake.

Er det for å få inn ekstra penger til statskassen de laget en sånn grense? Det må nesten være det. Det kan vel ikke utgjøre noen forskjell å utbetale 199,92 eller 200,01?