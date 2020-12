Norsk regnskogsatsing i Brasil har gjeve gode resultat

Statsråd Sveinung Rotevatn svarar på påstandar om at Noregs satsing i Amazonas har vore fånyttes. Foto: Ole Berg-Rusten

Sveinung Rotevatn Klima- og miljøminister (V)

Det er godt dokumentert at norske regnskogpengar har vore svært viktige for utviklinga i Amazonasregionen og at dei har ført til redusert avskoging.

Magne Helge Sleire tek difor feil når han i eit innlegg i Bergens Tidende 19. desember hevdar at det ikkje finst prov på at norsk regnskoginnsats i Brasil har hatt effekt.

Noreg starta samarbeidet med Brasil i 2008. Sidan den gongen har Amazonasfondet vakse til å bli eit internasjonalt anerkjent klimafond som mange land ynskjer å kopiere.

Dei norske pengane til Brasil vart mellom anna brukte til å styrke rettane og levekåra til urfolk, og dessutan å styrke lokale styresmakter sin kamp mot avskoging. Dei vart brukte til å kjempe mot skogkriminalitet og til å utvikle berekraftig landbruk og skogbruk. Det har Noreg all grunn til å vere stolte over.

Resultata er godt dokumenterte, blant anna gjennom ei rekkje uavhengige evalueringar.

Sidan 2008 har Brasil spart atmosfæren for om lag 5 milliardar tonn CO₂. Det svarar til meir enn 70 år med norske utslepp. Sjølv om avskoginga i Amazonas no aukar igjen, er CO₂-nivået i atmosfæren lågare enn det ville vore om ikkje Brasil – med støtte frå Noreg – hadde redusert avskoginga kraftig.