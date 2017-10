Hvordan skal skolen vite hva de skal gjøre når det er så uklart hva som er mobbing?

Etter endringen i Opplæringsloven kapittel 9a kommuniserer Utdanningsdirektoratet med to tunger. Mobbing kan nå forstås som alt som er plagsomt og begrepet eser nå ut og blir umulig å håndtere. Uten rydding i begrepsbruken vil vi få en økende mengde konfliktfylte skolemiljøsaker. Og det er barn og ungdom som blir taperne.

Mobbing i skolen involverer grovt sett tre grupper: Elever, foreldre og skolens ansatte. Opplæringsloven knytter disse gruppene sammen i elevenes rettigheter til et trygt og godt skolemiljø. Hva som kommuniseres om mobbing, er derfor vesentlig.

Mellom 400.000 og 500.000 elever besvarer Elevundersøkelsen denne høsten. Mobbedefinisjonen elevene møter i undersøkelsen ser slik ut:

«Med mobbing mener vi gjentatte negative handlinger fra en eller flere sammen, mot en elev som kan ha vanskelig for å forsvare seg. Mobbing kan være å kalle en annen stygge ting og erte, holde en annen utenfor, baksnakke eller slå, dytte eller holde fast.»

Det gjentakende elementet hjelper med å skille mobbing fra andre krenkelser, og definisjonen er mer eller mindre lik den definisjonen skolens ansatte kjenner best – Roland og Olweus’ mobbedefinisjon.

Opplæringsloven kapittel 9a sier at krenkelsesopplevelsen hos elevene skal tas på alvor, og krenkelse kan være mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Det betyr at skolene fremdeles først og fremst skal lytte til elevens opplevelse av krenkelse, ikke vurdere hva slags krenkelse de er utsatt for.

Utdanningsdirektoratets rundskriv Skolemiljø UDIR-3-2017 retter seg mot skolens ansatte og eiere. Her står at skolen ikke skal vurdere bevis for/imot om en elev er mobbet eller ikke. Dette er en ganske annen definisjon enn den som står i Elevundersøkelsen.

Muligens fordi språket i veilederen kan oppleves for skoleaktig eller juridisk preget for elever og foreldre, har Utdanningsdirektoratet denne høsten lansert nullmobbing.no med informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter. Her defineres mobbing som alt som kan være plagsomt, uten tydeliggjøring av om det må gjentas for å kalles mobbing:

«Det er mange voksne som bare kaller det mobbing hvis du blir plaget flere ganger. Uansett hva noen kaller det, har du rett til å ha det bra».

Dette er svært lite presist av Utdanningsdirektoratet. Slik jeg tolker dem, er dette deres elev- og foreldrerettede beskjed i kortform: Alt plagsomt som du opplever andre gjør mot deg, kan være mobbing. Voksne kan ha en annen forståelse av mobbing enn hva du har. Mobbing kan være vanskelig å oppdage. Mobbing kan gi deg psykiske/fysiske lidelser og gjøre at du vil ta selvmord.

Mobbing var tidligere et vanskelig nok begrep å definere for politikere, mobbeforskerne, skolefolk, foreldre og elever. Utdanningsdirektoratets dobbeltkommunikasjon har ført til at mobbeordet fullstendig mistet sin relevans.

Hvordan skal skolen vite hva de skal ta på alvor og ikke? Hvilken forståelse av krenkelser og mobbing ønsker vi at elever sitter med, når de denne høsten besvarer Elevundersøkelsen? Hvordan skal elevsvarene tolkes når begrepsvaliditeten – hva mobbing betyr og ikke betyr – er såpass svak?

Jeg er bekymret for hvilken effekt dette vil ha på forskning rundt skolemiljø, krenkelser og mobbing, med en skoleoffentlighet der mobbeordet overskygger alt. Warp og Welstads varsku fra 2011-utredningen om Opplæringslovens kapittel 9a virker mer aktuelt enn noen gang:

«Erfaringsgrunnlaget [viser] at elevenes rett til et godt psykososialt miljø i stor grad har havnet i skyggen av det store fokus på mobbing og mobbebegrepet i samfunnet generelt og skolen spesielt».

Kunnskapsministeren bør snarest ta en prat med Utdanningsdirektoratet om å rydde i begrepsbruken, og skolefolk må lytte forbi mobbeordet når elever og foreldre varsler om mobbing. Lytt forbi og ta på alvor at dette handler om barn og unge som ikke har det bra.

Uansett hvor stor eller liten saken er, skal det tas på alvor. Bare slik kan vi bygge tilliten til elevene og foreldrene, som gjør at de tør å si fra neste gang noe er vondt. For skolen kommer med større og mindre konflikter og krenkelser, akkurat som ellers i livet. Dette er bare farlig hvis skolens ansatte blir mer opptatt av begrepene enn av barnets beste.