Flybussen er en ren kommersiell aktør, uten offentlig støtte, som må tilpasse tilbudet vårt i lys av dette.

«Jeg vil ha tilbake ruten til og fra sentrum og om Lagunen, Krambua og Fjøsanger», skriver Arnfinn Grydeland i Bergens Tidende 13. september.

Flybussen har utført undersøkelser blant våre kunder for å finne ut hva som er viktig ved valg av transportmiddel til og fra Flesland. Ett klart signal vi fikk fra undersøkelsene var at reisetid er viktig ved valg av transportmiddel til flyplassen.

Vurderingene våre rundt Fjøsangeruten var sammensatt. Spesielt fremkommelighet og reisetid var viktig da vi tok vårt valg. Våre vurderinger for Fjøsanger var at kjøretidene varierte veldig avhengig av når på døgnet vi kjørte. Usikkerheten rundt reisetid ble vurdert som for store, og vi tok hensyn til ønsket om kortest mulig reisetid fra våre kunder. Sett i lys av at vår største kundegruppe også reiser til og fra sentrum ble dette også vektlagt.

Vi ønsker og å minne om at vi er en ren kommersiell aktør, uten offentlig støtte, som må tilpasse tilbudet vårt i lys av dette. Vi har fått tilbakemeldinger om å tilby et bedre tilbud via Fjøsanger enn det vi tilbyr i dag fra flere enn deg.

Vårt mål er alltid å tilpasse produktet vårt slik at flest mulig kan benytte seg av Flybussen uten at vi kan love en endring i dag. Det vi kan love er at vi tar disse tilbakemeldingene på alvor, og vi vil foreta en undersøkelse rettet mot de områdene som er blitt berørt av omleggingen.