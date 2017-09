Strategien om å holde begge dører delvis åpne har straffet seg.

Valgkampen 2017 ble en kamp i motbakke for KrF. Når valgkampen skal evalueres bør KrF gå til kjernen av problemet: partiets samarbeidsvedtak fra landsmøtet i april.

KrF gikk til valg på et urealistisk regjeringsalternativ, uten å gi noen garantier for hvilken av de to blokkene partiet skulle støtte dersom sentrum/Høyre-alternativet ble utelukket. Først fire dager før valget ble det gitt en avklaring om at KrF ikke ville felle en borgerlig regjering. Men også denne avklaringen ble raskt moderert, og velgerne måtte gå til valg med en viss usikkerhet knyttet til hvilken statsminister KrF ville støtte.

Resultatet etter valget ble en tilbakegang på 1,4 prosent. Det vil si at partiet har mistet en fjerdedel av stemmene fra forrige stortingsvalg.

Hvis KrF skal ta med seg én lærdom fra valgnederlaget, bør det være at partiet ikke kan gå til valg ridende på to hester. Selv for velgere som er brennende opptatt av KrFs kjernesaker er det ikke likegyldig om statsministeren i Norge heter Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre – om regjeringen skal ha et sosialistisk tyngdepunkt eller et borgerlig tyngdepunkt.

Ifølge tallknuser for TV 2, Kjetil Løset, har KrF mistet klart flest stemmer til høyresiden. Løsets anslag overfor Dagsnytt 18 er at om lag 13 000 av KrFs velgere fra forrige valg har stemt Høyre og 9 000 har stemt Frp, mens 8 000 har stemt Sp og 4 000 Ap. Valgresultatet kan dermed tyde på at KrF er mest tjent med å forankre seg på ikke-sosialistisk side.

Hvis KrF skal nå ut til nye velgergrupper er partiet helt avhengig av å ta et klart valg på hvilken side de tilhører i det politiske landskapet. Selv mener jeg KrF vil være best tjent med å definere seg som et klart ikke-sosialistisk parti, som kan være en modererende og verdikonservativ kraft på borgerlig side. Høyresiden i Norge trenger et parti som kan sette myke verdier på agendaen, kjempe for menneskeverd og miljø, være talerør for svake samfunnsgrupper og kjempe mot fattigdom. Veien til politisk innflytelse for KrF går gjennom pragmatikk, og de siste fire årene har tross alt vist at det er fullt mulig for partiet å oppnå politiske seire sammen med høyresiden, til tross for partiets beskjedne oppslutning.

Den viktigste diskusjonen i KrF frem mot neste stortingsvalg bør være på hvilken side av det politiske landskapet partiet skal kaste inn anker. Det verste alternativet vil være en ny valgkamp hvor KrFs politikk havner fullstendig i skyggen.