Bystyret skal avklare trase for Bybanen gjennom Sandviken. Dette valget fastlegger permanent veisystem og kollektivnett mot nord for all fremtid. Det er avgjørende at det fattes en klok beslutning av bybanetraseen som bidrar til å nå overordnede transportmål og som bygger opp under byutviklingspotensialet i Sandviken.

I februar 2017 ble det lagt frem en tilleggsutredning om Bybanen i Sandviken som konkluderer med å anbefale det såkalte alternativ 1Ba som går i Sjøgaten og Sandviksveien, og videre i tunnel fra Måseskjæret til NHH. Alle utredninger som er gjort gir et entydig bilde av hvilken helhetlig transportløsning som er den beste for Sandviken og for å nå overordnede transport- og byutviklingsmål.

Løsningen er å legge bybanetraseen i dagen på eksisterende E39, Åsaneveien og flytte biltrafikken inn i en forlenget Fløyfjellstunnel.

Dette alternativet heter 3Bb.

Alternativ 3Bb har klare fordeler fremfor andre alternativ, og dette er grundig dokumentert i konsekvensutredning (KU) fra 2013 og tilleggsutredning fra 2017:

•Best på betjening av eksisterende reisemål og størst passasjergrunnlag, blant annet det eneste alternativet som har holdeplass ved Sandviken sykehus / Nyhavn.

Best på betjening av byutviklingsområdene i Sandviken i likhet med alternativ 1Ba.

Best på tilrettelegging for sykkel ved å frigjøre veiareal til ny sykkelvei mot Åsane.

Best på lokalmiljø ved at E39-trafikken flyttes inn i fjellet og dagens Åsanevei gjennom Sandviken blir forbeholdt lokaltrafikk, bybane og gang/sykkel.

Best på trafikkavvikling ved å etablere en gjennomgående lokalvei i Sandviken

Best på linjeføring og kortere reisetid enn alternativ 1Ba (ca. 0,5 min).

Det eneste kriteriet som alternativ 3Bb kommer dårligere ut på enn 1Ba, og som er brukt som begrunnelse for å anbefale alternativ 1Ba, er «høy investeringskostnad» og «større risiko mht. planfremdrift». Det er tidligere også argumentert med at forlenget Fløyfjellstunnel «tilrettelegger for økt biltrafikk».

Kort om faktagrunnlaget for disse momentene. «Høy investeringskostnad»: Alternativ 3Bb innebærer bygging av forlenget Fløyfjellstunnel som vil være en stor kostnad, men samtidig frigjøres E39 og bybanetraseen blir rimeligere å etablere. I KU fra 2013 er 3Bb Fløyfjellsalternativet beregnet ca. 12 prosent dyrere enn 1Ba.

I tilleggsutredningen fra 2017 antydes det noe større kostnadsforskjell, men disse tallene er ikke sammenliknbare for her er det kun sett på varianten med lang tunnel i Sandviken (omdøpt til 4Bc) inkludert holdeplass i fjell ved Sandviken kirke. Den opprinnelige løsningen alternativ 3Bb går i dagen hele veien og vil være rimeligere, men er av ukjente grunner ikke omtalt i tilleggsutredningen.

«Større risiko mht. planfremdrift»: Bybane til Åsane er et stort og komplisert infrastrukturprosjekt som allerede har sprengt alle tidligere fremdriftsplaner. Videre planavklaringer vil være krevende og innebære risiko mht. fremdrift, uansett om forlenget Fløyfjellstunnel skal inngå eller ikke.

Det er vanskelig å se at en forlenget Fløyfjellstunnel vil gi større usikkerhet med henhold til gjennomføring og fremdrift. Statens vegvesen har allerede gjort nødvendige avklaringer av fraviksregler vedrørende kryss i fjell, og har selv gått inn for denne løsningen.

Alternativ 1Ba er heller ikke uproblematisk og kan også medføre konsekvenser som kan gi usikkerhet med tanke på fremdrift.

Eksempelvis baserer alternativ 1Ba seg på å bygge en veitunnel fra Måseskjæret til Sandviken sykehus for å betjene boligområdene langs sjøsiden (som stenges inne av bybanetraseen ved Gjensidige). Denne tunnelen får utløp i ett av de mest trafikkerte og ulykkesbelastede kryssene langs E39, ved Sandviken sykehus. Det er usikkert hva dette kan medføre av eventuelle krav til ombygging av E39-krysset. Både fremdrift og kostnader er her store usikkerhetsfaktorer.

«Tilrettelegger for økt biltrafikk»: Flyttingen av E39 fra Eidsvåg til sentrum inn i fjellet har i seg selv ingen direkte innvirkning på veikapasitet eller preferanse for valg av reisemidler. Det er Nygårdstangkrysset som er dimensjonerende for veikapasiteten på E39.

Forlenget Fløyfjellstunnel innebærer ett minutt kortere kjøretid for biltrafikken, men reiseopplevelsen blir mindre attraktiv ved at det er tunnel hele veien. Det er andre virkemidler som er avgjørende for folk sitt reisemiddelvalg (transportkostnad/bompenger, samlet reisetid inkludert køtid, parkeringstid og så videre).

Valg av bybanetrasé gjennom Sandviken gir en unik, historisk mulighet til å etablere en fremtidsrettet transportløsning som vil være den beste for byen og Sandviken. En løsning med forlenget Fløyfjellstunnel vil være litt dyrere enn alternativ 1Ba (10-15 prosent). Men dette handler om å fastlegge et transportsystem som skal vare i uoverskuelig fremtid. E39 har laget et åpent sår i Sandviken som aldri vil gro dersom 1Ba velges.

Ved å velge 3Bb med forlenget Fløyfjellstunnel oppnår man:

Avlastning av Åsaneveien gjennom Sandviken med over 50.000 daglige bilreiser

En synlig og identitetsskapende bybane i dagen gjennom hele Sandviken med best lokal dekning

Et høystandard sykkelvei til Åsane som kan gi et løft for sykkel som reisemiddel

Et mindre sårbart transportnett med eget lokalveinett gjennom Sandviken

Et av Bybanen sine overordnede mål er å bidra til den gode byen og den gode reisen. Ved å velge alternativ 1Ba sementeres dagens E39, og det vil være bilistene på E39 som får den gode reisen gjennom Sandviken; motorvei i dagen med vakker utsikt over Byfjorden fra du kjører ut av Eidsvågtunnelen til du kjører inn i Fløyfjellstunnelen. Bybanepassasjerene må ta turen i en mørk tunnel i fjellet under Munkebotn, via en stor S-kurve.

Ved å velge alternativ 3Bb legges motorveien inn i fjellet, og det vil være bybanepassasjerene, syklistene og de gående som får den gode reisen i dagen gjennom Sandviken.