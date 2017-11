Viss sentralisering skal motarbeidast, må det bli mindre gøy i byen.

Kva med ei byavgift? Iallfall framstår det etter kvart ulogisk at ein by skal krevja såkalla grøne lunger, god plass, bilfrie gater og så vidare. Viss byfolk tykkjer det er for tungt å pusta i byen, at dei har for lite parkareal, bur for trongt og så vidare, så finst det jo ein enkel måte å sleppa det på – å flytta på landet.

Eg veit at by og land, hand i hand-biletet er samansett, på mange gode måtar, men det er for ironisk når «grøne» urbanistar gjer vondt verre. Bikubar på taket, grøne balkongar, planting og så vidare. Ikkje lokk dei stakkars biene og liknande insekt dit dei ikkje får gjort det dei er sett på jorda for å gjera, du kastar vekk energien til dei flittige insekta det blir færre av og fråtar indirekte bøndene verdifull eng. Kva som er grønt er noko misforstått.

Jo, fleire satellittbyar og tilhøyrande infrastruktur, jo mindre matjord og beite. Og jo fleire pendlarar, desto færre sysselsett i primærnæring. Skal markens grøde i framtida bli den grådiges nød? Eg ser dessverre litt svart på det, med mindre grått blir det nye grøne.

Fleire har i det siste ytra seg i BT om fortetting og industrialisering, om verning av alt frå villastrøk til matjord (lett å velja mellom dei to iallfall), for eksempel Opus-leder Nancy Jøssang, og ein sivilarkitekt, Helge Borgen, som etterlyser balansert planlegging.

Bergen kommune gjer det for freistande å bu i Bergen, det vil sei velja vekk landet. Men klart – Bergen har jo berre ei oppgåve; å tenkja på seg sjølv.

Tal frå i fjor viser at mengd menneske som bur på landet har gått ned, og 81 prosent bur i tettstader. Ja, ein betydeleg del er små, men pila peikar ein veg – me bur tettare og i Hordaland aukar dette mest. Hadde no tett betydd bygging i høgda i det minste, men nei då.

By og land kan gå hand i hand viss byar held seg til å vera by. Å fase ut gamle vedomnar skal vera bra? Nei nei, BT tar heilt feil i leiaren 2.11. Datokjøyring ein god ting? Nei, like negativt som protestane mot det ...