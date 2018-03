BT har en ensidig og løgnaktig dekning av Syria.

I en kommentar lørdag 24. februar skriver Morten Myksvoll blant annet at Frankrike og USA bør bombe presidentpalasset i Damaskus.

Nå har Vesten, med angrepsalliansen Nato i spissen, ødelagt Irak og Libya. Myksvoll vil fortsette suksessen i Syria. Propagandaapparatet fra vestlige medier med lakeier som Myksvoll gjør sitt ytterste for å overbevise oss om fortreffeligheten av vestlig innsats rundt omkring.

Før galskapen startet, var det mange som stilte spørsmålet: «Hva er alternativet til Assad?» Underforstått, det fantes ikke noe alternativ.

Men Vesten har funnet dem. Grupperinger som ellers går under navnet terrorister, blir støttet og bevæpnet, den eneste betingelsen er at de vil bekjempe Assad.

Og vi vanlige mennesker, som forsøker å danne oss et inntrykk av galskapen, Assad, motstanderne og stormaktenes spill, blir daglig foret med sannheter, halvsannheter og løgner i en salig blanding.

Ikke vet jeg hva som er den hele sannheten, men det jeg vet er at BTs dekning, og vestlige mediers generelle dekning, er helt bak mål. For det er ikke slik at russiske bomber er verre enn de amerikanske. Det er ikke slik at sivile kun blir drept av den ene siden. Og viktigst av alt: Det er ikke slik at Vesten har noe der å gjøre i det hele tatt.

Beklager å måtte si det, men dere driver med ensidig og løgnaktig nyhetsinformasjon i Bergens største avis. Jeg finner faktisk mye bedre dekning av galskapen på sosiale medier.

Det er ikke slik at jeg ikke kan lese andres oppfatninger av en konflikt, men Myksvolls kommentar, med oppfordring til Vesten om å bombe Damaskus, er dråpen som får det til å flyte over.

Som en vanlig borger er det ikke så mye man kan gjøre med det, men en liten dråpe kommer her: Jeg vil med dette si opp mitt abonnement på avisen.