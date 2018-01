Norge har en finansminister som har hukommelsestap i det offentlige rom.

At Fremskrittspartiet lever godt med å ha en partileder som har et lemfeldig forhold til sannheten, er en sak for seg og som sier en del om moralindeksen i det partiet.

Men at Norge har en finansminister som har hukommelsestap i det offentlige rom når det gjelder en svært alvorlig politisk samfunnssak, er en helt annen sak.

Etter 30 år i politikken, og som partileder i de siste 12 av dem, burde Siv Jensen nå ha fått så mye politisk erfaring at hun må skjønne at dette blir for drygt.

Hvor mye mer tåler statsminister Erna Solberg (H)?

Varsellampene som lenge har blinket er nå omgjort til en hissig discokule, og det finnes ikke den røykmaskin i verden som kan tåkelegge det alle opplevde som et sjokkerende faktum her forleden: at landets finansminister satt og vegret seg for åpenbare kjensgjerninger for åpen TV-skjerm på Dagsnytt Atten – og at måten hun gjorde det på fikk oss til å fryse på ryggen.

Det er slett ingen formildende omstendighet at hun så seg nødt til å gjøre det for å redde sitt politiske liv.

Håper hun på trumpske tilstander også her i Norge, der man slipper unna med alt, uansett hvor grovt det er, bare man opptrer standhaftig nok?

Mitt råd til Siv Jensen er: ikke gjør pinen lang, kast kortene og forsvinn inn i skammens tåkeheim, sammen med resten av de etter hvert mange politikere som har brutt tilliten til det folket som valgte dem.