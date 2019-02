«Dette må du tåle, det var jo bare en spøk».

DEBATT: Nei, ingen skal definere hvor andres grenser går.

OVERGREP: Da jeg var 19 år og studerte i Bergen, ble jeg utsatt for en sovevoldtekt. Dette resulterte i at jeg senere utviklet posttraumatisk stresslidelse, skriver Ingrid Selnes Arholm. Foto: Michaela Klouda

Ingrid Selnes Arholm Student

Publisert: Publisert 26. februar 2019 16:00







Diskusjonene om seksuell trakassering og #metoo er igjen høylytte i Norge, enten det handler om politikere eller komikere. Det har fått meg til å reflektere over hvor farlig det er å bagatellisere konsekvensene av seksuell trakassering eller andre overgrep.

Da jeg var 19 år og studerte i Bergen, ble jeg utsatt for en sovevoldtekt. Dette resulterte i at jeg senere utviklet posttraumatisk stresslidelse. Jeg klarte ikke lese på skolen og lå søvnløs om nettene. Til slutt måtte jeg avslutte studiet og flytte hjem til foreldrene mine.

Hver natt ble jeg liggende og kjenne på en enorm skam og skyld fordi jeg ikke klarte å komme meg opp av sengen. Jeg ble liggende og rulle gjennom Facebook og så alle venninnene mine som mestret studiet jeg ikke klarte. Jeg fikk en total knekk i selvfølelsen og følte at jeg ønsket meg ut av min egen kropp. Dette var helt nytt for meg. Jeg hadde jo alltid mestret skolen, og aldri kjent på psykiske plager før.

Selv om jeg innerst inne forstå at jeg ikke hadde forårsaket min egen sinnstilstand, satt jeg likevel igjen med skyldfølelsen. Jeg isolerte meg og ønsket bare å være alene i mørket, dag inn og dag ut i et halvt år. Dette gikk utover mange sosiale relasjoner. Jeg klarte ikke slippe de som ville hjelpe meg inn, fordi jeg skammet meg sånn.

Les også – Jeg skammet meg over å ikke ha klart å si nei, og i tillegg følte jeg skyld. Det var jo jeg som hadde invitert han opp.

Jeg var heldig som har en familie som støtter meg, som etter hvert klarte å få meg opp på beina igjen.

I dag, ti år senere, kan det fortsatt være netter hvor jeg sliter med søvn og angst. Noen ganger kan jeg kjenne et voldsomt sinne, som det hender jeg tar utover andre, fordi det blir for overveldende å holde det inne.

Det hender jeg blir bitter fordi jeg ikke fullførte studiet på normert tid. Jeg tenker på all den tiden som ble stjålet fra meg.

Noen ganger kan jeg kjenne på et enorm sinne mot menn som har en trangsynt og enkel tilnærming til hvordan uønsket seksuell tilnærming påvirker kvinner. «Dette må du tåle, det var jo bare en spøk».

Nei, dette er ikke noe vi må tåle. Ingen skal definere hvor andres grenser går.

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!