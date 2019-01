DEBATT: Kan vi ikke pusse opp uten å kjøpe alt nytt, rive ned og kaste ut?

Jeg er blant dem som liker å ligge på sofaen med hånden godt nedi en pose småsjokolader og glo på no-brain TV. Gjerne av typen flytte/pusse opp/innrede-sjangeren. Det er avslappende og tidvis underholdende, men det er likevel noe råttent ved denne sjangeren. Kan vi ikke pusse opp uten å kjøpe alt nytt, rive ned og kaste ut?

Det er hårreisende å se på all kastingen. Jeg mistenker at alle disse programmene er ment som reklame for interiørvarer og varehus.

Jeg ønsker å se programmer som Tid for hjem, Bo praktisk, Snekre i vei eller hva de nå heter, som i langt, langt større grad enn i dag bevarer, restaurerer, endrer, og ser nye muligheter fremfor alt dette interiørfjolleriet.

Flere ganger har jeg sett at de har lagt nye laminat- eller parkettgulv oppå gamle tregulv! Det er en dødssynd i min bok. Likeledes når de river ned tømmer- og panelvegger og erstatter det med gips!

Slike programmer burde ta utgangspunkt i hva en kan få til ved å endre på det en har. Hjertet mitt blør litt hver gang jeg ser de fulle kontainerne, og alle møblene og interiørdillet som kjøpes inn – som oftest nytt. Vi må jo tenke gjenbruk, resirkulering og fremtid.

Et annet moment er de kjønnsløse hjemmene. Jeg forstår at man stripper kåken før visning, men må alt være så standard?

Gamle gulvplanker kan bli nye vegger eller interiør og møbler, fine gamle tapeter kan brukes om igjen. Puter og sofaer kan lett endres på, kjøkken kan gjøres mer praktiske. Bøker kan også fint stå rett vei i hyllen uten at noen burde ta anstøt av det.